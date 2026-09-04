Las playas de La Caleta y Santa María del Mar en Cádiz contarán con balizas para el control de la calidad de las aguas

Archivo - Playa de la Caleta de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las playas de La Caleta y de Santa María del Mar, en la ciudad de Cádiz, van a contar con balizas para el control de la calidad de las aguas, que se van a instalar a lo largo de este mes, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Cádiz.

El proyecto es de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz y está financiado por la Diputación de Cádiz con 200.000 euros.

En concreto, el programa abarca distintas playas de la Bahía de Cádiz, por lo que anteriormente a las dos gaditanas, ya se habían instalado el año pasado en las playas de Valdelagrana, La Cachucha, Chorrillo-Rompidillo y Sancti Petri.

La Mancomunidad ha puesto en marcha esta primera red pública de balizas sanitarias en España, que es capaz de monitorizar en tiempo real parámetros microbiológicos y físico-químicos en aguas marinas de baño.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que esta iniciativa de la Mancomunidad representa "un compromiso institucional con la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la excelencia en la gestión de los servicios públicos de playas utilizando la innovación tecnológica".

Cabe recordar que la semana pasada la Junta de Andalucía decretó el cierre de cinco playas del litoral gaditano, ninguna en la capital, por la presencia de bacterias en el agua que ponían en riesgo la seguridad de los bañistas.