Playas, plazas, cines y hasta una plaza de toro para vivir la final del Mundial en la provincia de Cádiz

Plaza del Ayuntamiento de El Puerto en la semifinal del Mundial contra Francia. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pantallas habilitadas en playas, plazas, una plaza de toro o incluso cines están llamados a acoger una marea roja en diferentes puntos de la provincia para seguir en la tarde-noche de este domingo la final del Mundial entre España y Argentina.

La final de un Mundial, que solo se da cada cuatro años, es una de las citas más importantes para los amantes del fútbol, y para otros muchos que solo prestan atención a eso que se juega sobre un tapete verde de césped, lo de "la pelotita", cuando llegan las grandes ocasiones. Una de ellas será en la noche de este domingo, por ello los ayuntamientos de la provincia han programado que algunos lugares de sus ciudades se conviertan en puntos neurálgicos para seguir una cita que ya, de por sí, es histórica.

En una provincia delimitada por costa es lógico que espacios como playas o un paseo marítimo se conviertan casi en un espacio natural para seguir un mes de julio una cita importante, aunque sea futbolística. Porque si algo se ha comprobado en los grandes campeonatos, como la última Eurocopa, es que la selección española de fútbol es capaz de aglutinar ante una pantalla pública desde el que es capaz de recordar el penalti fallado en México 86 hasta el que sigue sin tener claro cuando hay o no fuera de juego.

Es el caso de Algeciras y Cádiz, por ejemplo, que para aquellos que quieran vivir la cita en compañía, conocida o no, han habilitado para este domingo pantallas. En el caso de Cádiz en el paseo marítimo, curiosamente cerca de donde se encuentra el estadio Arena, donde se practica, entre otros el fútbol playa, y en el caso de Algeciras en las playas de Getares y el Rinconcillo, con 'pique' incluido del alcalde achuchando para ver cuál de las dos aficiones divididas entre playa es capaz de animar más a la selección.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Roque ha optado por aglutinar a quien quiera verlo el aire libre en un sitio tan de fiesta nacional como puede ser su plaza de toros. Ya se vivió allí la semifinal contra Francia y si el mundo del fútbol y de los toros está cargado de ritos y supersticiones, mejor no cambiar lo que ha ido bien, así que la plaza de toros volverá a acoger a todos los sanroqueños que quieran vivir esta cita mundialista en compañía.

Jerez vuelve a optar por un sitio capaz de congregar a cientos de personas y que es un lugar emblemático para mucha de sus fiestas, como es la Alameda Vieja, donde se instalará una pantalla con una altura de casi ocho metros, que estará elevada sobre trust para permitir una óptima visibilidad en la plaza, y se contará con barras para los asistentes y foodtracks, merchandising, confeti y pintacaras. Además, está prevista la actuación de un DJ sobre el escenario para amenizar la previa y el post-partido y la participación de una charanga antes del encuentro deportivo.

También usará la Alameda, en este caso del río, el Ayuntamiento de Chiclana, que volverá a habilitar una gran pantalla para repetir el ambiente que ya se pudo vivir en la semifinal contra Francia.

Las plazas de los ayuntamientos suelen ser espacios de amplitud en muchos municipios, lugar apropiado para concentrar a cientos de personas a seguir un evento como este. Es el caso de El Puerto, donde el Ayuntamiento, en su plaza, ha habilitado pantalla y una Fan Zone que abrirá sus puertas a las 19,00 horas con un amplio programa de actividades gratuitas donde los asistentes podrán disfrutar de un futbolín humano, una diana gigante con pelotas de velcro, un portero giratorio o maquillaje con los colores de España. Además de música, animación y un DJ en directo para calentar el ambiente antes del partido.

"El pasado martes vivimos una imagen inolvidable, con miles de personas disfrutando juntas, compartiendo la emoción de cada jugada y demostrando que El Puerto sabe unirse para celebrar los grandes momentos. Queremos repetir esa imagen en la Final y volver a animar todos juntos a nuestra selección", ha afirmado el alcalde portuense, Germán Beardo, reconocido aficionado a un deporte que ha practicado y no le es ajeno.

También el Ayuntamiento de Puerto Real, tras el éxito vivido en la semifinal, vuelve a habilitar la plaza Rafael Alberti como lugar de encuentro para seguir la final del Mundial, al igual que el Ayuntamiento de El Bosque, donde la plaza del Consistorio será el sitio de concentración para esta cita.

Además de ayuntamientos o bares, lugares habituales estos últimos para compartir este tipo de citas, es llamativa la iniciativa de Cines Yelmo en la provincia de Cádiz, que ha habilitados salas en San Fernando, Jerez y Algeciras para seguir el partido, ofreciendo distintos tipos de entradas y opciones que incluyen hasta menú.

Las grandes citas son aquellas que nunca se olvida uno de dónde estaba cuando aquello sucedió, y una final de un Mundial es una de ellas. A partir de ahí, depende de cada uno como prefiera vivirlo, si en la intimidad de una casa entre una silla y paseos de pasillo por los nervios o en un sitio público rodeado de gente, sean conocidos o no. Opciones hay en todas las localidades de la provincia.