Las playas de El Puerto (Cádiz) amanecen con bandera amarilla por la alerta de fuertes corrientes por mar de fondo

Archivo - Bandera amarilla en la playa de Las Redes de El Puerto de Santa María. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Las playas de El Puerto de Santa María (Cádiz) han empezado el miércoles 12 de agosto con la bandera amarilla izada debido a la alerta decretada ayer por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) de un episodio de mar de fondo con fuertes corrientes en la costa occidental de Cádiz.

Debido a esas mareas vivas que se esperan y a las condiciones del mar, desde el Ayuntamiento de El Puerto se ha pedido "máxima precaución en el baño" a quienes acudan a las playas del municipio desde las 13,00 horas y hasta la madrugada del jueves, cuando se espera que acabe este fenómeno.

La altura de las olas puede llegar a superar el metro y su periodo de recurrencia de 11 a 12 segundos hará que transporten más energía de la que puede apreciarse a simple vista, es por eso que se ha hecho hincapié en respetar las indicaciones de los servicios de salvamento y socorrismo, ya que "el mar puede parecer tranquilo pero presentar corrientes peligrosas".

Además, se ha advertido que tras el eclipse de esta tarde, a las 22,05 horas llegará la pleamar y muchas playas quedarán con poco espacio en la arena seca.

En otros puntos de la costa gaditana como Chipiona también han avanzado que la bandera amarilla ondeará en su litoral si las condiciones de la mar no mejoran y como medida de precaución. Ello dependerá de si el oleaje y las condiciones de las playas de Chipiona lo hacen necesario.

El Ayuntamiento de Chipiona también ha señalado que, ante la posibilidad de más afluencia de lo normal de usuarios en su litoral a consecuencia del eclipse, se extremarán las medidas de seguridad en las playas.