Podemos denuncia veto laboral en el metal de Cádiz por protestas y exige a Montero: "Es quien lo puede solucionar"

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, este miércoles en San Fernando (Cádiz) en apoyo a trabajadores del metal por un veto laboral. - PODEMOS ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha visitado este miércoles a los trabajadores del metal en San Fernando (Cádiz) que protagonizan una acampada como protesta hacia "el veto laboral contra los trabajadores en la provincia de Cádiz", según ha denunciado la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz.

"Es gravísimo que haya empresas que veten a trabajadores por defender sus derechos laborales a través de movilizaciones y protestas", ha señalado Delgado sobre esta situación "injusta".

Delgado ha interpelado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en su todavía condición de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, por cuanto ha esgrimido que en razón de este cargo depende de ella la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con fuerte presencia en el sector naval y del metal.

"La persona que puede solucionar esta situación de los trabajadores se llama María Jesús Montero, a la sazón candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía", a quien ha instado por que "empiece viniendo aquí".

"Que venga aquí y dé la cara", ha apostillado en este sentido retando a la candidata socialista.

La Coordinadora de Trabajadores del Metal ha alertado de la existencia de estas "listas negras" que "corresponden a una actitud más propia del siglo XIX", ha resaltado el candidato morado a través de una nota de prensa.

"Estamos hablando de profesionales más que cualificados y con una dilatada experiencia", ha recordado Delgado, quien ha rechazado cualquier argumento de rechazo a ciertos trabajadores que vaya más allá de sus capacidades.

"Estamos ante una actitud caciquil que va en contra de nuestra democracia", ha advertido Delgado, insistiendo en que "no pueden castigar a personas por alzar su voz en pro de sus derechos".

"Solo queremos trabajar", es una de las reclamaciones que expresan los trabajadores afectados por ese veto y ante esa reivindicación el candidato de Podemos Andalucía ha asegurado que "siempre vamos a estar del lado de la clase trabajadora porque no podemos tolerar los abusos de poder por parte de los de siempre".

Delgado ha argumentado que "la democracia también pasa por suprimir estos vetos y garantizar un proceso de selección justo y transparente en las empresas".

Ha asegurado el hasta ahora diputado del Grupo Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía que "esta concentración es el ejemplo de la lucha colectiva frente a las injusticias", por lo que ha elogiado la implicación de compañeros del sector subrayando que "lo correcto es no mirar hacia otro lado".

Ha remachado su denuncia Delgado de esta situación laboral afirmando que "en materia de derechos laborales nunca se nos ha regalado nada, hemos tenido que salir y coger lo que nos pertenece".