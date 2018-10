Podemos insta a la Junta a ser "valiente" y oponerse a proyectos hoteleros en la playa de El Palmar (Cádiz)

Publicado 06/09/2018 13:27:01 CET

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado por Podemos en el Parlamento andaluz David Moscoso ha instado este jueves a la Junta a ser "valiente" para oponerse al proyecto de complejo turístico hotelero en el litoral virgen de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), al tiempo que ha pedido que se aleje de un modelo turístico "extractivo" que no deja ningún valor en Andalucía.

En una pregunta oral al consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, en comisión parlamentaria, Moscoso ha argumentado que "buena parte de los potenciales turistas no buscan ni pretenden encontrar para el disfrute de sus vacaciones ciudades saturadas de turistas, con una ocupación urbanística de hasta el último milímetro en las costas y playas andaluzas, así como contenedores de basura abarrotados y dificultades para aparcar".

En este sentido, se ha preguntado si no existe suficiente oferta turística en Andalucía como para construir un "gran resort de 1.400 apartamentos turísticos y un hotel de 1.300 plazas hoteleras", a pesar de que ha reconocido que el Gobierno andaluz no tiene ninguna relación con dicha promoción.

No obstante, ha argumentado que es el Ejecutivo el que fija el modelo de turismo de Andalucía. De ahí que haya instado al consejero a informar si ha recibido "algún tipo de petición de información" para la concesión de posibles autorizaciones por parte de la promotora, al tiempo que ha aprovechado para animar al Gobierno a oponerse ante este tipo de proyecto especulativo que, a su juicio, "agota y destroza el patrimonio andaluz y los recursos naturales, generando además poco empleo y en precario, cuyos beneficios acaban normalmente fuera de España".

"Ya es hora de ser valientes y alejarnos de un modelo turístico extractivo que no deja ningún valor en nuestra tierra. Necesitamos iniciar una nueva etapa de turismo en Andalucía apostando por la calidad y no por la cantidad, por la sostenibilidad y no por la especulación, y por el empleo estable y cualitativo y no precario y temporal", ha manifestado.

Por su parte, el consejero de Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Javier Fernández, ha respondido al diputado de Podemos que no es competencia de su consejería la materia urbanística ni de uso del suelo en esta zona y ha recordado que la aprobación de los diferentes planes generales de ordenación urbanística depende de cada municipio.

En este sentido, ha hecho hincapié en que no existe un régimen mediante el cual la Consejería pueda establecer limitaciones urbanísticas a la creación de nuevos establecimientos hoteleros, ya que su competencia radica en el registro de estos establecimientos y la comprobación de sus infraestructuras. "Estos deben atender al ordenamiento urbanístico del municipio correspondiente y a la norma específica reguladora de cada actividad", ha recalcado.

No obstante, ha señalado que cualquier limitación administrativa para el desarrollo de estos suelos está sujeta a la ley y más en una zona que es de "máxima protección". De hecho, ha subrayado que desde el Gobierno andaluz no sólo cumplen la ley sino que además son "especialmente sensibles" en materia de la normativa de espacios naturales y desarrollo urbanístico sostenible de las costas andaluzas.

"Creemos que la protección del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente en Andalucía es uno de los parámetros a cumplir y una de las principales prioridades que tenemos desde el Gobierno andaluz", ha manifestado. Por tanto, ha aseverado que "el crecimiento turístico tiene que cumplir la ley y tiene que tender a mantener el equilibrio y la sostenibilidad".