La Policía Local de Chiclana (Cádiz) intercepta una furgoneta con 125 garrafas de gasolina para narcolanchas

Garrafas de gasolina halladas en una furgoneta en Chiclana de la Frontera - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Chiclana de la Frontera (Cádiz), que se encontraban de servicio de vigilancia, han interceptado en la madrugada de este jueves a una furgoneta cargada con 125 garrafas de gasolina que iban a usarse supuestamente para abastecer a narcolanchas.

Los hechos han ocurrido en torno a las 04,30 horas de la madrugada, cuando los agentes observaron en la carretera de las Lagunas, a la altura de la nueva rotonda de camino Rueda de la Bota, una furgoneta que circulaba en sentido contrario y con las luces delanteras apagadas, ha detallado el Ayuntamiento de Chiclana en una nota.

Ante la situación de riesgo para la circulación que podía generar esta conducción, los policías le hicieron ráfagas de luces, algo que el conductor ignoró. Además, se percataron de que las puertas traseras del vehículo llevaban puestas cintas de precintos.

De inmediato, y haciendo uso de los dispositivos luminosos y acústicos del vehículo policial, procedieron a cambiar de sentido para poder interceptar la furgoneta, aunque el conductor siguió ignorando las indicaciones y continuó la marcha.

Una vez rebasada la rotonda, el conductor abandonó el vehículo en marcha y emprendió la huida corriendo, dejando la furgoneta circulando sola hacia abajo. Esta recorrió varios metros por la carretera, invadiendo el sentido contrario y subiendo al acerado, donde quedó finalmente parada tras colisionar con una farola.

En el interior de la furgoneta, donde no había más pasajeros, se han localidado unas 125 garrafas de gasolina, alimentos y prendas de ropa, todo ello presuntamente destinadas al tráfico de estupefacientes.

Como se ha informado, el conductor no ha podido ser localizado a pesar de realizar un intenso rastreo por la zona. La documentación de la furgoneta ha constatado que está domiciliada en la Línea de la Concepción y no consta como sustraída.

La Guardia Civil, que se ha personado en el lugar, ha activado el protocolo correspondiente, continuando con las investigaciones para identificar al conductor.