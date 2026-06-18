La Policía Local patrullará en las playas de La Línea (Cádiz) para multar a infractores de la ordenanza

Archivo - Vista de la Jefatura de la Policía Local de La Línea de la Concepción (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de La Línea de la Concepción (Cádiz) se incorporan desde este fin de semana al dispositivo especial del litoral, en servicios diarios de lunes a domingo, para patrullar en playas urbanas y no urbanas y velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal relativa al uso y disfrute de las playas y zonas adyacentes.

En una nota, el Ayuntamiento de La Línea ha advertido que el incumplimiento de la normativa llevará emparejadas sanciones que van desde los 750 euros de las leves hasta los 3.000 euros en el caso de las muy graves.

Un total de ocho agentes asumirán este servicio, que podría incrementarse en próximas fechas, en colaboración con protección civil y los servicios de socorrismo.

Las causas más destacadas que son objeto de vigilancia en las playas, recogidas en la ordenanza, son las relativas a la prohibición de acceder con animales en la arena y en las zonas de baño, es decir, en espacios no habilitados para ello; la prohibición de la circulación de vehículos; la practica de la pesca en horas de baño y uso de casetas, solo permitidas en las playas no urbanas; la navegación deportiva y de recreo, salvo en aquellas zonas de varada balizadas a tal efecto; la venta ambulante, especialmente la de carácter alimentario y el encendido de fuegos y hogueras, entre otras.

Además, se considerará como una infracción leve bañarse en la playa con la bandera roja izada. Las muy graves serían la navegación deportiva y de recreo en las zonas de varada, que se encuentren balizadas a tal efecto.

En los tramos de costa que no se encuentren señalizados como zonas exclusivas de baño, a una distancia de 200 metros no se podrá navegar a una velocidad superior a tres nudos, es decir 5,5 kilómetros aproximadamente.

Este tipo de denuncias se remiten a la Capitanía Marítima, organismo competente para su tramitación.

Desde la Jefatura de Policía Local, dependiente de la delegación municipal de Seguridad Ciudadana dirigida por el concejal Manuel Abellán, se ha pedido la colaboración ciudadana para que el uso y disfrute de las playas durante esta temporada se realice en las mejores condiciones posibles.