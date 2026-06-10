Policía Nacional lidera una operación de control de fronteras en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa

Archivo - Un control fronterizo de la Operación Minerva-Frontex en Ceuta. ARCHIVO. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional coordinada y dirige junto con la Agencia Frontex la operación conjunta Minerva 2026, que se desarrollará hasta el próximo 2 de septiembre para hacer frente a los retos de la migración y la gestión policial en las fronteras de los puertos de Ceuta y de Algeciras y Tarifa en la provincia de Cádiz.

Además de 35 agentes españoles, en este dispositivo participan efectivos de otros 15 estados miembros, como son Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia, ha indicado la Policía en una nota.

Los países participantes aportan un total de 137 expertos con diferentes perfiles, en concreto, expertos en documentos falsos, entrevistadores, guías caninos, primera línea del paso fronterizo, expertos en detección de delitos transfronterizos y oficiales de apoyo y coordinación de Frontex.

En la edición del año pasado se realizaron 2.641 actuaciones policiales con 205 detenciones, 136 señalamientos por terrorismo y 85 denegaciones de entrada.

Entre los principales objetivos de este año destaca el control de los flujos migratorios, la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo internacional. La captación de información durante la operación es relevante para la lucha contra estas actividades delictivas al reforzar y orientar la actividad investigadora de carácter operativo, especialmente en lo relativo al tráfico ilegal de personas.

Esta operación se enmarca dentro de las actividades operativas coordinadas por la agencia Frontex en la frontera marítima exterior del Mediterráneo occidental.