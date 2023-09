Del Pozo dice sobre el cierre de líneas que las unidades educativas son "un sistema vivo que da respuesta a la demanda"

CÁDIZ, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha asegurado este miércoles que las unidades educativas son "un sistema vivo que tiene que dar respuesta a la demanda", en alusión a las críticas de padres y madres por el cierre de líneas de Infantil en la escuela pública.

En declaraciones a los medios durante la inauguración en Cádiz del curso para el alumnado de las enseñanzas de Régimen Especial en Andalucía, la consejera ha negado que se priorice a la educación concertada frente a la publica, aludiendo a que "son dos regímenes absolutamente complementarios" con regulaciones "completamente diferentes".

"Manejamos en torno a 7.000 centros educativos en planificación. Estamos hablando de muchísimos alumnos y el sistema de unidades se planifica en su conjunto, con independencia de que las regulaciones jurídicas son diferentes en cada uno de los sistemas, titularidad pública o titularidad privada concertados", ha aseverado la consejera.

A este respecto ha reiterado que las unidades en Andalucía son "un sistema que está permanentemente vivo", y que "no se cierra y se mete en un cajón una unidad y nos olvidamos de ella, ni muchísimo menos" ya que este sistema "tiene que dar respuesta a la demanda". "Si tenemos más alumnos en Bachiller, incrementamos las unidades. Lo que no podemos es poner unidades donde no tenemos alumnos", ha manifestado Del Pozo, asegurando que "si nacen más niños y tenemos más niños en Infantil, se colocan más unidades en Infantil. Si no tenemos niños y tenemos una brecha en Formación Profesional, van a formación profesional".

En su opinión, "la bajada de la natalidad está siendo una oportunidad para incrementar la inversión y mejorar el sistema educativo", en alusión a las inversiones de la Junta y al "aumento" del presupuesto para Educación en otras líneas. Además, ha advertido que el descenso de los niños "afecta, lamentablemente, a todos los centros educativos", ya sean públicos, concertados o privados.

SUBIDA DEL PRECIO DEL COMEDOR

Preguntada sobre el aumento de 0,20 céntimos al día en el servicio de comedor, la consejera ha defendido que fue una medida "pactada" con las empresas del sector "hace dos años", que establecía subidas anuales durante tres años de 0,20 céntimos. "Este es el tercer curso y era un acuerdo con las empresas que atienden nuestros comedores escolares en Andalucía, que nos requerían esa pequeña subida para poder dar un servicio digno y acorde con la subida también de los precios de los alimentos", ha explicado.

En ese sentido, ha recordado que en Andalucía el precio del comedor se sitúa en este momento en 4,98 euros, por lo que ha considerado "necesario" el dar respuesta a este servicio y que se pueda "exigir a nuestras empresas que trabajan en el sector unos menús dignos y un servicio digno en los comedores escolares".

"El que haya aumentado 0,20 céntimos al día, creo que es necesario para que podamos tener un servicio digno. Hay que tener en cuenta que los huevos han subido un 60%, por ejemplo, el aceite de oliva mejor no lo decimos y si queremos que nuestros niños y nuestras niñas coman bien tenemos que atender ese servicio", ha aclarado.

La consejera también ha hecho hincapié a la gratuidad de este servicio en el 45% de los 220.000 estudiantes que hacen uso del comedor al tener bonificado "al 100%" este servicio.