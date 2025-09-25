PP acusa a la ministra de Igualdad de "mentir" por los fallos en pulseras para maltratadores

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una atención a medios en una foto de archivo. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y al Gobierno de España de "mentir" respecto a las incidencias ocurridas en las pulseras telemáticas para maltratadores, algo que ha calificado de "escándalo".

En declaraciones a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz), Elías Bendodo ha expuesto que "todos coinciden en que las pulseras no funcionan y ponen en peligro la integridad de las víctimas" mientras la ministra "les toma el pelo diciendo que funcionaban perfectamente".

"Cada día van saliendo nuevas declaraciones de víctimas demostrando que las pulseras efectivamente no funcionan. Miente la ministra y miente todo un gobierno, que ha demostrado, insisto, que es el que más daño le ha hecho a las mujeres en nuestra democracia", ha manifestado el dirigente del PP.

En ese sentido, ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el que más daño le ha hecho a las mujeres en democracia", acusándolo además de "vender" a la ciudadanía "un feminismo de catálogo" y considerando "grave" que se autodefina como "el más feminista de la historia", al hacer referencia a la Ley del Sí es Sí, con "1.000 violadores y agresores sexuales que vieron reducidas sus condenas", el "negocio" que "una socialista hizo" con la adjudicación de los puntos violeta, o el que se "elegía a las prostitutas por catálogo".

Elías Bendodo ha afirmado además que si hoy hubiera una investidura, Pedro Sánchez "no conseguiría ser presidente del Gobierno", al entender que "ya no tiene los apoyos parlamentarios con los que consiguió ser presidente del Gobierno" tras las últimas elecciones generales.

"Le han abandonado sus socios, pero no solo sus socios, sino que dentro de la coalición de Gobierno, Sumar ya se ha dividido en dos y algunos votan a favor y otros votan en contra de Pedro Sánchez, como hemos visto en el Congreso esta semana pasada", ha expuesto.

En ese sentido, ha criticado que "si la mitad del tiempo te dedicas a buscar los apoyos y la otra mitad del tiempo lo dedicas a defenderte de la corrupción que rodea a tu partido socialista, a tu Gobierno y a tu familia, no tienes tiempo para dedicarte a los ciudadanos".

Continuando sobre esto, Bendodo ha hecho referencia a esa "persecución judicial" a la que alude "Sánchez", incidiendo en que "no es un juez" el que investiga su entorno sino que son "cuatro jueces" de la Audiencia Provincial de Badajoz los que "han sentado en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez". A esto, ha sumado el que hecho de que "a la mujer del presidente del Gobierno la va a juzgar el pueblo, no la va a juzgar un juez, sino un jurado popular".

"Su mujer va al banquillo, su hermano va al banquillo, el fiscal general va al banquillo, su mano derecha está en la cárcel, la segunda mano derecha va a camino del Tribunal Supremo y ya veremos dónde acaba. No todo puede ser casualidad. A lo mejor lo están haciendo mal", ha argumentado.

En ese sentido, ha hablado de "impunidad", una palabra que "en Andalucía conocemos mucho, que utilizó el socialismo durante muchos años" en esta comunidad autónoma durante sus años de gobierno en la Junta, unos "tics" que en su opinión tienen "cierto paralelismo con lo que estamos viendo en el Gobierno de Pedro Sánchez y en su partido".

"El socialismo en Andalucía pensaba que hicieran lo que hicieran no les iba a pasar nada, que eran impunes. Creo que ese tic de impunidad que tenía el socialismo en Andalucía, que los ha llevado a la oposición, son los mismos que tiene el sanchismo en el conjunto de España", ha afirmado Bendodo.

Así, ha argumentado que "Sánchez pensaba que puede utilizar la Moncloa para que su mujer haga negocios particulares, pensaba que podía colocar a su hermano donde le diera la gana, pensaba que su fiscal general del Estado actuaba a sus órdenes, pensaba que sus dos números dos podían hacer lo que le daba la gana, y esto no es cómo funciona nuestro país".