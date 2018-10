El PP alerta de la "sanidad deficitaria" en Los Barrios (Cádiz), "con la unidad de Radiología sin funcionar desde 2010"

Publicado 29/10/2018 21:09:08 CET

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz ha lamentado "la sanidad deficitaria, en materia de servicios" que sufren los vecinos en el Campo de Gibraltar, concretamente, en Los Barrios, donde los populares han alertado que no está en funcionamiento la unidad de Radiología, lo que obliga a sus vecinos a "trasladarse hasta Algeciras para realizar estas pruebas, además de la falta de medios de cara a la atención primaria".

Los número dos, tres y cuatro del PP de Cádiz a las elecciones autonómicas, Ana Mestre, Alfonso Candón y Pilar Pintor, respectivamente, junto al candidato del PP a la alcaldía de Los Barrios, David Gil, han estado en el Centro de Salud Santa Mónica para criticar que "el gobierno de Susana Díaz ha sido ineficaz con la sanidad en este municipio como ha quedado demostrado tras ocho años esperando que se ponga en funcionamiento el servicio de Radiología", según ha informado el partido en una nota.

Mestre ha recordado que "el PP siempre ha estado al frente de las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y de los vecinos de Los Barrios para que el servicio de Radiología fuera una realidad y para que se mejorara la atención sanitaria de la ciudadanía. Ahora vamos a hacer que se ponga en marcha y lo hará el gobierno de Juanma Moreno".

Para la popular, "el 2 de diciembre se celebran unas elecciones cruciales para el futuro de Los Barrios, para el Campo de Gibraltar y para toda la provincia de Cádiz y de Andalucía, y donde se decidirá si seguimos cuatro años más y superamos los cuarenta de socialismo o damos el paso al frente para que se produzca el cambio real del PP".

"Cuando las cosas no funcionan, no hay que temer un cambio de gobierno porque los que vengan, en este caso el Partido Popular, no harán más que mejorar y poder demostrar a los gaditanos que se puede gestionar mejor para traer prosperidad y mejorar la Sanidad", ha expresado Mestre, quien ha reclamado "un voto de confianza para que el PP".

Por último, Mestre ha afirmado que "el ejemplo de cómo gobiernan el PSOE y Susana Díaz en Andalucía lo tienen aquí en Los Barrios, donde los vecinos y la oposición se tienen que tirar a la calle para reivindicar lo que es de justicia para niños y adultos, lo mínimo, hacerse una radiografía en su municipio".