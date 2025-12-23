PP-A anuncia "decisiones" ante la situación en Algeciras, pero no se dejará "empujar" por el PSOE

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo. - PP-A - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha anunciado este martes que se tomarán "decisiones" en relación con la situación generada en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) tras la denuncia por presunto acoso sexual contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, que se dio de baja en el Partido Popular.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Repullo ha manifestado que Landaluce tomó la decisión de presentar su baja como militante del PP y, evidentemente, ahora es un alcalde que "es independiente y que cuenta con el respaldo del grupo popular en el Ayuntamiento de Algeciras".

Ha señalado que se está evaluando la situación: "Somos un partido que no tomamos decisiones a la carrera, sino que tomamos las decisiones de una forma muy medida".

"Lo que sí está claro es que el Partido Popular no toma decisiones porque el PSOE nos empuje a ello", ha señalado Repullo, apuntando que el PP siempre ha demostrado su "autonomía".

Antonio Repullo ha recalcado que, "evidentemente vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar desde el punto de vista más objetivo, con toda la seriedad, y siempre pensando en lo que es mejor para los vecinos de Algeciras".