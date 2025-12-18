Montero insta a Moreno a que PP presente moción de censura contra Landaluce: "Tiene que abandonar la alcaldía"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en Sevilla antes de reunirse con la Comisión Ejecutiva Regional de su partido. - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha instado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a que su partido presente una moción de censura contra el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, que se dio de baja en la formación 'popular' tras la denuncia presentada por el PSOE contra él ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser aforado por su condición de senador, por presunto acoso sexual a mujeres en el ayuntamiento.

En rueda de prensa en Sevilla previamente a la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A, Montero ha criticado que Landaluce haya manifestado este jueves que "no piensa abandonar" sus puestos institucionales, ni de alcalde ni de senador, y ha calificado de "falsas" las manifestaciones de Moreno sobre que se enteró de este asunto "por la prensa", cuando, en el Parlamento, en diferentes ocasiones, se le ha preguntado al respecto.

Ha reprochado a Moreno que haya dicho hoy que como José Ignacio Landaluce ya se dio de baja en el PP, el partido no puede ejercer "ningún instrumento de presión sobre él", cuando el PP "permanentemente" está exigiendo al PSOE actuaciones sobre otras situaciones.

"Es mentira que no tenga instrumentos; si el Partido Popular quiere mantener un mínimo ético, lo que tiene que presentar en Algeciras es una moción de censura para sacar a este alcalde de un sillón donde se ha apoltronado y en donde el PP se queda encogido de hombros, de brazos cruzados, probablemente porque no quiere presentar esa moción de censura", ha indicado.

Ha insistido en demandar a Moreno que si Landaluce no quiere dejar la alcaldía, el PP presente "una moción de censura en un municipio tan importante como Algeciras para que podamos posibilitar el cambio de un alcalde".

"Lo que no puede ser es que el Partido Popular haga una estética de expulsión de esta persona del partido, como si no fuera compatible con la militancia, y no le preocupe lo más mínimo que al frente del consistorio en Algeciras esté una persona que supuestamente ha tenido unos comportamientos como los que hemos conocido por los medios de comunicación", ha señalado.

La dirigente socialista ha insistido en que la "prioridad en este momento es que el señor Landaluce abandone la alcaldía de Algeciras y permita que otro compañero ocupe esa posición".

Ha señalado que el PP ni siquiera se ha dirigido al PSOE para abordar esa posibilidad porque parece que "no quiere hacer nada", sino que simplemente "se conforma con dar la apariencia de que este señor no pertenece al proyecto".

Sin embargo, Montero ha augurado votaciones coincidentes del PP con Landaluce en el Senado y en el Ayuntamiento de Algeciras: "Es lo mismo, pero con una apariencia que desde luego no nos la vamos a tragar".

Respecto a los casos de presuntos abusos sexuales que se han dado en el PSOE, ha querido dejar claro que, en su partido, "cuando alguna persona ha sido imputada o está siendo investigada con indicios sólidos por estos casos, inmediatamente, se le ha pedido el abandono de las responsabilidades institucionales, y por otra parte, se ha aplicado el reglamento del partido para su expulsión".

Ha expresado "el orgullo" que le da que el PSOE haya sido la primera organización "en esta sociedad que haya entendido que para poder luchar por la igualdad, para poder combatir las conductas que atentan contra la igualdad, es necesario dar instrumentos y canales que permitan que las mujeres se sientan seguras para denunciar".