El PP de Cádiz abre en San Fernando la campaña de recogida de firmas contra los indultos

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Acción Sectorial del PP nacional, Elvira Rodríguez, ha iniciado la campaña de recogida de firmas puesta en marcha por el PP de Cádiz "en contra de los indultos de Pedro Sánchez a los independentistas condenados por sedición y malversación".

Según ha indicado el PP en una nota, Rodríguez ha visitado la provincia en la que ha mantenido encuentros con representantes del comercio, hostelería, turismo y agricultores con el objetivo, en palabras del presidente provincial, Bruno García, "de conocer de primera mano la realidad de la gente y ver en que podemos serles útiles el PP".

En cuanto a la campaña de recogida de firmas, Elvira Rodríguez ha afirmado que el PP comienza una campaña "por la convivencia y la concordia" dentro del Estado de Derecho y por la unidad de todos los españoles "porque lo que está pasando no puede ni debía de ser".

Para Rodríguez, "estamos en una situación en la que el Gobierno de la nación dice, cosa sorprendente, que la Justicia es venganza, una situación en la que no tiene en cuenta los principios básicos de un Estado de Derecho en democracia y además va contra la igualdad de todos los españoles".

"No puede ser que indultes por un puñado de votos en el Congreso a una serie de personas que lo primero que dicen es que no están arrepentidos, lo segundo es que lo van a volver a hacer y lo tercero que, de paso, cambies la ley para que cuando lo vuelva a hacer no tengas que volver a castigarme. Y todo ello, además, con un informe radicalmente en contra y muy fundamentado del Tribunal Supremo", ha manifestado.

La vicesecretaria del PP ha lamentado que cuando se debería estar trabajando por los españoles, por lo pequeños comerciantes y hosteleros, por la industria del turismo que tantos puestos de trabajo genera o por resolver problemas con el Reino Unido para que puedan venir británicos a España, se estén dedicando a otra cosa. "En lugar del bien de los españoles, por mi poltrona ante la presidencia del Gobierno y como necesito los votos de los independentistas a darle cualquier cosa que me pidan", ha añadido.

Rodríguez, que ha mantenido un encuentro posterior con comerciantes y representantes del sector turístico en San Fernando, ha rechazado igualmente la subida en el recibo de la luz puesto en marcha por el Gobierno. Así, ha criticado que "el cambio, enmascarado en cuestiones ambientales, supone una subida clara para los hogares que no se pueden cambiar los patrones de consumo y para los comerciantes, empresarios, hosteleros y demás que tiene que abrir sus negocios en las horas más caras o cuando llegue el calor y haya que poner el aire justo en las horas con mayor tarifa". "Sea quien sea el que planche nos preocupa que tenga que planchar a las 12 de la noche", ha concluido.