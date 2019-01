PP de Cádiz cree que Madrid y Sevilla deben decidir sobre el relevo de Antonio Sanz "con el acuerdo de los militantes"

Publicado 30/01/2019 13:37:48 CET

CÁDIZ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP en Cádiz, Antonio Saldaña, ha manifestado que todavía no se ha dado el escenario de la dimisión de Antonio Sanz como presidente provincial del partido, pero que cuando éste se dé tienen "claro que es la dirección nacional y regional quiénes tienen que plantear cuáles son las posibles situaciones, evidentemente con el consentimiento y el acuerdo de los militantes de la provincia".

En rueda de prensa, Saldaña ha insistido en que "ahora mismo no se sabe absolutamente nada de cómo se va a producir, si se produce esa situación", en referencia a la dimisión y posterior sucesión de Antonio Sanz como presidente del partido en Cádiz. "Hay que dejar que tanto la dirección nacional como regional adopten las decisiones", ha añadido.

Hasta entonces, según ha manifestado, el PP "tiene que seguir concentrado al cien por cien en las elecciones municipales, que es el reto electoral". "Lo que no tenemos ninguna duda es que la decisión que se adopte y cómo se adopte va a ser la mejor para el partido en la provincia", ha aseverado.

En cuanto a las críticas llegadas desde el PSOE a la posible sucesión en el PP, Saldaña ha manifestado que el PP "siempre ha sido muy respetuoso con los procesos internos de otros partidos".

No obstante, ha añadido que "no deja de llamar la atención que un partido al que la gente le está dando la espalda, que se aupó a alcaldías pactando con la extrema izquierda y que tiene un presidente no electo en España que ha pactado con los independentistas y los filoetarra debería preocuparse por sus problemas internos".