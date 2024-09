PP de Cádiz exige el cese del delegado de Seguridad en Sanlúcar por la suspensión de la prueba Desafío Doñana

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha reclamado a la alcaldesa de este municipio, Carmen Álvarez (IU), que "depure responsabilidades" tras la suspensión de la prueba deportiva Andalucía Desafío Doñana 2024, que iba a celebrarse el próximo 5 de octubre, al no contar con el informe de seguridad vial del Ayuntamiento.

En una nota, el PP ha lamentado que la prueba no contase con el citado informe "pese a que la solicitud se registró el pasado 1 de julio", lo que ha motivado que la organización haya decidido cancelar la convocatoria "porque no puede asumir la responsabilidad".

Carmen Pérez ha criticado "la falta de compromiso e implicación" del Gobierno local con una prueba deportiva "de prestigio", poniendo el foco en "los perjuicios causados desde el punto de vista económico y de promoción de la ciudad", ya que es en Sanlúcar donde se desarrolla la salida y la llegada del tramo ciclista y la transición hacia el de natación.

Pero además, ha añadido, "acoge a atletas procedentes de toda España y el extranjero que hacen reservas hoteleras con semanas de antelación".

"El equipo de Gobierno de IU y PSOE es responsable del perjuicio causado a la imagen de Desafío Doñana, el comercio y la hostelería de la ciudad y de la propia Sanlúcar", ha aseverado la dirigente popular, apuntando a que estaban previsto "unos 350 participantes".

Asimismo, ha recordado que el PP preguntó sobre el papel del Ayuntamiento para garantizar la prueba "el pasado 10 de septiembre" y que "no obtuvimos respuesta".

Por todo ello, ha reclamado a la alcaldesa que cese "de manera fulminante" al delegado de Seguridad, Narciso Vital, y ofrezca "cuantas explicaciones sean necesarias", además de adoptar "las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas pérdidas de eventos o que se celebren si la debida seguridad como ha sucedido durante todo el verano".

Este pasado martes la Junta explicaba que un evento deportivo de la envergadura del Desafío Doñana necesitaba la autorización de la Secretaría General de Interior de la Junta de Andalucía para su celebración, de acuerdo a la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y el Decreto 195/2007, de 26 junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

Para conseguir dicha autorización era necesario tener previamente los informes favorables en materia de seguridad vial de las localidades por donde discurra un tramo urbano de la competición, siendo necesario en esta edición "solo el de Sanlúcar de Barrameda".

Este informe se solicitó en julio pero "a día de hoy ese informe aún no se ha emitido y no existen indicios de que se vaya a emitir de manera favorable". Es por eso que se ha comunicado la suspensión de la presente edición "por no poder asumir una responsabilidad que afectaría de forma irreparable al prestigio y trayectoria del evento en Sanlúcar, máxime por los perjuicios que generarían en la seguridad e integridad física de los deportistas".