PP de Cádiz lamenta el fin del pacto de gobierno en Villamartín y niega "incumplimientos" del acuerdo

Susana Toro, alcaldesa de Villamartin (Andalucía Por Sí), junto con el delegado de Fiestas, Ernesto Rodríguez, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍN

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cádiz ha lamentado la decisión de la alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, de la formación Andalucía Por Sí, de romper el pacto de gobierno local que "daba estabilidad" al municipio, negando además "incumplimientos" en el acuerdo firmado entre ambos partidos tras las elecciones de mayo de 2023 tal como se ha alegado entre las motivaciones para acabar con el pacto.

En un comunicado el PP provincial ha asegurado que la decisión de la alcaldesa ha sido "personal" y se ha tomado "de manera unilateral".

El PP de Cádiz ha defendido "la eficacia y lealtad" con la que el gobierno de coalición ha trabajado en estos dos años, asegurando que se ha hecho "en beneficio de los vecinos y el desarrollo socio económico de la localidad".

Es por eso que ha criticado que la alcaldesa de Villamartín "no haya sabido gestionar y mantener un acuerdo que ha traído estabilidad y rigor al gobierno local, y haya primado una decisión unilateral de ruptura a la hora de decidir continuar con un gobierno en minoría".

El PP de Cádiz ha cuestionado "la deriva que ha tenido Susana Toro desde que accedió a la Alcaldía" en diciembre de 2024 tras renunciar el anterior alcalde, del mismo partido, criticando que "no ha demostrado el talante de su predecesor", que era "un alcalde para todos".

Además, ha denunciado "su giro evidente hacia un acuerdo encubierto con el PSOE de Pedro Sánchez".

El Partido Popular ha reiterado su compromiso de "seguir trabajando en beneficio de Villamartín y sus vecinos como lo ha estado haciendo en estos dos años", ejerciendo una oposición "responsable, constructiva y en positivo", y "apoyando e impulsando todas las iniciativas que sean beneficiosas para el municipio".

Cabe recordar que este miércoles, los ocho concejales de Andalucía Por Sí en el gobierno de Villamartín han anunciado la ruptura del pacto de gobierno con el PP, que cuenta con un edil en la corporación municipal del Ayuntamiento, pasando a dirigir la ciudad en solitario.