PP en Cádiz presenta un decálogo de compromisos con “una visión gaditana de cosas por las que merece la pena luchar"

CÁDIZ, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz ha presentado las principales propuestas de gobierno para la provincia de Cádiz de cara a la próxima legislatura resumidas en un decálogo con el que se ha querido "adaptar el programa nacional del PP a dar respuestas a demandas históricas de la provincia que deben resolverse ya". "Una visión gaditana sobre cosas por la que creemos que merece la pena luchar", ha afirmado el presidente provincial, Bruno García.

En una nota, Bruno García ha manifestado que la provincia "está ante una oportunidad de oro de tener a cuatro administraciones coordinadas y trabajar en común para resolver déficits históricos y que necesitan de impulso y respuestas, y por ello el próximo domingo es mucho lo que nos jugamos los gaditanos".

En concreto, el PP concentra las prioridades con Cádiz en el empleo, "la mayor preocupación de los gaditanos y en la que hay que concentrar todos los esfuerzos", así como en la bajada de impuestos "vinculado al empleo, porque si bajamos los impuestos la economía funciona mejor, se recauda más y se puede invertir más en protección social".

Igualmente, recoge todo lo que tiene que ver con las infraestructuras y la industria, "porque sin infraestructuras adecuadas y sin industria no hay actividad económica posible ni viable ". Y por último, la importancia de lo social "porque si no hacemos política para las personas todo lo demás no sirve", ha explicado el candidato al Congreso por Cádiz, Miguel Ángel Sastre.

Por su parte, el también candidato por la provincia, Nacho Romaní, ha criticado "las mentiras de Pedro Sánchez y del PSOE "a los gaditanos en relación a los peajes. "Nos han mentido estos años negando el compromiso al que han llegado con Europa para crear peajes para circular por las autovías a partir de 2024, mintieron cuando hicieron rectificar al director general de Tráfico para negarlo, lo hizo Pedro Sánchez en el cara a cara con Feijóo cuando le preguntó por esta medida e incluso se atrevió a llamarle mentiroso cuando quien mentía, una vez más, era él".

"Han mentido los dirigentes socialistas que todos estos días han negado que se fuera a crear ese peaje", ha añadido Romaní, que ha manifestado que "hoy el Gobierno reconoce que está negociando una alternativa al peaje, lo que supone que es algo a lo que se habían comprometido". "Si tienen que buscar alternativas es porque sí estaban acordados los peajes", ha subrayado.

En su condición de presidente provincial, Bruno García ha pedido un voto masivo el próximo domingo, porque "el PP es el único partido que de verdad está animando que se vote masivamente". "El PSOE y Pedro Sánchez han intentado poner todas las pegas para que la gente no vote, porque no se me ocurre día peor que el 23 de julio, una de las semanas de más calor del año para poner las elecciones", ha dicho.

Así, Bruno García ha manifestado que "estamos en un momento muy importante en el que tenemos que decidir si queremos seguir como estamos y continuar con la mentira constante de Pedro Sánchez, su habitual herramienta de trabajo como hemos comprobado hoy en Cádiz con los peajes".