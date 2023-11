El PP de Cádiz señala la "respuesta firme, contundente y pacífica" ante la amnistía y en defensa de la igualdad

CÁDIZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha destacado la "respuesta firme, contundente y pacífica" contra la amnistía y los "privilegios" y para reclamar "la igualdad de todos los españoles".

Así lo ha indicado en la concentración convocada este domingo frente al monumento a la Constitución, donde se han reunido unas 3.800 personas, según la Delegación del Gobierno en Andalucía y más de 7.000, según los 'populares'.

En el acto, García, ha dado lectura a un manifiesto en el que ha resaltado el clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad que hay en España, según ha informado en una nota el PP gaditano.

"En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía. No vamos a callar al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia", ha dicho.

Ha considerado que "están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen a escondidas, ocultándose, engañando", al tiempo que ha lamentado que la gobernabilidad de España "se ha decidido fuera" del país.

"Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara. Nosotros sí. No nos escondemos. No nos ponemos de rodillas ante los que odian la democracia. Tampoco nos vamos lejos, sino que salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España", ha dicho.

García ha destacado la "respuesta firme, contundente y pacífica de la sociedad gaditana" y ha asegurado que "da fuerzas para seguir defendiendo los intereses de todos los españoles que están en contra de la amnistía que está planteando Pedro Sánchez para seguir en el poder".

"Lo que decimos hoy los ciudadanos en la calle es lo que antes decía Pedro Sánchez y ahora lo ha cambiado porque necesita siete votos y quiere vender España para seguir en la Moncloa", ha comentado, no sin agregar que seguirán "defendiendo los intereses de cada uno de los gaditanos y gaditanas que se sienten defraudados con lo que está haciendo el PSOE y Pedro Sánchez".

Al respecto, ha precisado que desde el PP se hará todo lo que esté en su mano para intentar revertir esta situación con todos los instrumentos que tenga a su alcance porque no van a tolerar "que los gaditanos y andaluces sean ciudadanos de segunda, igual que no se puede tolerar que haya españoles de primera y españoles de segunda".

Por su parte, el vicesecretario del PP de Andalucía, Antonio Sanz, ha incidido en "la enorme preocupación por el desafío y humillación al que está llevando Pedro Sánchez y que no se puede tolerar". "Hay que movilizarnos desde la iniciativa social , desde las instituciones y también en el ámbito judicial. Ir a por todas porque Pedro Sánchez vende España por siete votos y no vale todo por mantenerse en el poder", ha declarado.