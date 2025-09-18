PP-A considera el supuesto amaño de oposiciones en Arcos (Cádiz) un "modus operandi del PSOE" y reclama explicaciones

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Nacho Romaní, junto al presidente local del PP de Arcos y alcalde de esta localidad, Miguel Rodríguez, en ruenda de prensa. - PP-A

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Nacho Romaní, ha advertido que el supuesto amaño de una oposiciones en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) a cambio de votos para las elecciones municipales de 2019 ejecutadas presuntamente por una concejal del PSOE en 2018 es "el modus operandi del Partido Socialista", criticando que el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, "esté metido en una cueva, escondido" y no dé declaraciones sobre este tema.

En una rueda de prensa celebrada este jueves junto al presidente local del PP de Arcos y alcalde de esta localidad, Miguel Rodríguez, el dirigente popular ha vuelto a pedir al PSOE que dé explicaciones sobre esta presunta "trama clientelar" que se está investigando en los juzgados tras salir a la luz una serie de audios en los que la concejal del PSOE, María José González, siendo delegada de Hacienda y Personal, hablaba sobre adjudicar una plaza de funcionario a cambio presuntamente de votos.

"Queremos saber qué responsabilidad tenía Ana Carrera --secretaria general del PSOE de Arcos--, que estaba en este ayuntamiento, el alcalde --Isidoro Gambín--, pero, sobre todo, qué responsabilidad tenía en esto Ruiz Boix, porque nos da la sensación de que esto es un modus operandi que tenía el Partido Socialista de red clientelar y de compra de votos en toda la provincia", ha advertido.

Nacho Romaní ha asegurado que el PP "respeta la presunción de inocencia hasta que se demuestra lo contrario", aunque considerando que los audios que han escuchado "dicen y nos muestran el modus operandi del Partido Socialista", que se ha extendido en su opinión "en muchos sitios", haciendo alusión Pedro Sánchez y "cómo manipuló sus propias elecciones", según sus palabras.

"Eso lo hemos visto a nivel nacional y ahora estamos viendo que la rama y la trama que se iba convirtiendo en el modus operandi del Partido Socialista llega a muchos pueblos de nuestra geografía", ha denunciado.

Además, se ha preguntado si el líder de los socialistas gaditanos, que también es alcalde de San Roque, "ha conseguido la Alcaldía con el mismo modus operandi", entendiendo que de ser así eso "puede perjudicar y perjudica a la democracia en sí misma".

Es por eso que ha esperado que Ruiz Boix "salga de la cueva" en la que "está metido, escondido" sin dar declaraciones sobre este tema, y pidiendo al PSOE que les diga "qué es lo que está haciendo y, sobre todo, que explique si esta situación que se está dando en Arcos, se ha estado dando en otras poblaciones".

"El Partido Socialista ya nos ha demostrado que es de lo que es capaz, y sobre todo cuando va perdiendo. Nos preocupa muchísimo y exigimos explicaciones y también contundencia en la secretaria general del partido en Arcos, Ana Carrera, que era mano derecha hasta hace unos días del secretario general, Ruiz Boix", ha manifestado Romaní.

También ha pedido explicaciones de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, y que "dé la cara en este tema", acusándola de "traer corrupción y compra de votos a Andalucía".

"La ruina que María Jesús Montero representa para Andalucía se traslada como estamos viendo a todos los pueblos de la provincia de Cádiz", ha declarado el responsable del PP, quien ha trasladado que "el silencio del PSOE nos preocupa" y "queremos saber desde cuándo y hasta cuánto saben del amaño, y si esto era una cuestión de una concejala o eran órdenes y era un modus operandi del Partido Socialista".

Así con todo, ha pedido que "se llegue hasta el final" con este caso, mostrando el apoyo del PP a que el Ayuntamiento de Arcos cree una comisión de investigación, entendiendo que "es lo más transparente para la ciudadanía".

Por su parte, el alcalde de Arcos y presidente local del PP, Miguel Rodríguez, ha considerado que los hechos conocidos son "muy graves" y que le preocupa que "a la altura en la que nos encontramos", el Partido Socialista de Arcos "todavía no se ha manifestado en esta materia".

"Nos preocupa porque el silencio está hablando por sí solo y el silencio parece que es un silencio cómplice y un silencio que viene a hablar por él mismo", ha continuado sobre esto, pidiendo al PSOE en esta ciudad que "se manifieste" y que "diga lo que tenga que decir" a la ciudadanía arcense.

Miguel Rodríguez ha trasladado su preocupación por algo que "de ser cierto afecta y atenta directamente contra la igualdad de oportunidades", algo que ha lamentado al estar envuelto en ello el PSOE, un partido que "hace gala siempre de la igualdad y es el primero que veta la igualdad de acceso a distintas plazas de puestos de trabajo municipales".

"Una incongruencia total en el discurso. Nos han tenido engañados y ahora mismo están completamente escondidos", ha denunciado el alcalde de Arcos, quien ha vuelto a pedirles que "salgan y nos den explicaciones", añadiendo que "no hay nada que temer cuando uno sale a explicar qué es lo que está ocurriendo, pero el silencio parece que habla por sí solo".

Cabe recordar al respecto que el PSOE de Cádiz anunció este mismo lunes un expediente informativo a la concejala socialista presuntamente implicada en este caso para tratar de recabar datos sobre lo ocurrido.