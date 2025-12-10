PP-A cree que Landaluce renuncie a la militancia es "la mejor estrategia para defenderse" ante denuncia de PSOE

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha considerado este miércoles que la renuncia temporal a la militancia del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, es "la mejor estrategia para poder uno defenderse", decisión que ha tomado tras presentar el PSOE en el Tribunal Supremo (TS) una denuncia por la comisión de posibles delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en sede parlamentaria, Martín ha ahondado sobre esa decisión de Landaluce, que se ha producido mientras intervenía ante los medios de comunicación, para señalar que "me parece bien si él ha considerado que es lo correcto para demostrar su inocencia" y reafirmarse con un "perfecto que lo haga", convencido de que "la mejor estrategia es abandonar el cargo que se tenga y poder defenderse desde fuera".

Por ese hecho de que la decisión de Landaluce le ha sorprendido en plena rueda de prensa, Martín ha reconocido "desconocer la dimisión como presidente local del partido", así como ha blandido un "no me consta y no tengo más información de lo que me está diciendo" si ese movimiento se ha producido a instancia del propio Partido Popular.

El portavoz del Grupo Popular en la Cámara autonómica ha ironizado con el hecho de que sea en estos momentos cuando el PSOE eleve su denuncia contra Landaluce ante el Supremo por la condición de senador del regidor algecireño por cuanto ha esgrimido un "qué curioso" que "desde hace diez meses, desde el mes de febrero lo vienen diciendo y estamos en diciembre" que sea en estos momentos cuando ha descrito a los socialistas inmersos en "un tsunami de sospechas de acoso a las mujeres".

"Qué casualidad que sea hoy cuando presentan esa demanda", ha remachado sobre el momento elegido por el PSOE, para reprocharle a este partido, aun cuando ha reconocido "el derecho de todo el mundo de presentar las demandas que considere oportuno y las cosas se aclaren", una decisión judicial de la que ha apuntado que "huele de entrada a un intento de convertirlo en una cortina de humo".

Landaluce ha señalado en una nota su renuncia a sus cargos en el Partido Popular, pero no así a sus cargos institucionales como alcalde y senador.

Ha reiterado su "absoluta inocencia" y ha reafirmado su "determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance".

Ha afirmado que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE y que no permitirá que "nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor".