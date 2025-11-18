El PP critica "la incompetencia" de Marlaska: "No queremos que, por su culpa, Cádiz sea territorio para narcos"

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP Teresa Ruiz-Sillero ha criticado este martes "la incompetencia" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha asegurado que, "ni el PP ni los gaditanos, queremos que, por culpa de su incompetencia, Cádiz sea territorio para los narcos". Ha asegura que el PP quiere "combatir" el narcotráfico con "medidas legales", como la declaración de la provincia de Cádiz como Zona Especial de Seguridad; la modificación del Código Penal para que el petaqueo sea un delito, y que la Audiencia Nacional sea la competente para los delitos de narcotráfico.

Tal como ha recogido el PP en una nota de prensa, Ruiz-Sillero ha defendido mejoras para la Policía y la Guardia Civil, como la jubilación anticipada, que el PSOE tiene "paralizadas" en el Congreso. Le ha recordado al ministro en el Pleno del Senado que "acaba de recibir un informe demoledor" de la Misión del Parlamento europeo que visitó Barbate y Algeciras, en la provincia de Cádiz. En las conclusiones "se verifica que el ministro es un incompetente", porque "no da los medios necesarios a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y no los declara profesiones de riesgo".

También "se dice --ha continuado la 'popular-- que el ministro es un incompetente porque desmantela el OCON SUR, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, y también por negarse a declarar a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Seguridad". Ruiz-Sillero ha recalcado también que en el informe se cita que "el ministro movió pruebas clave antes de la visita de los eurodiputados", refiriéndose a la lancha de la Guardia Civil donde murieron asesinados dos guardias civiles, "lo que constituye una obstrucción grave".

Le ha afeado al ministro que se escude diciendo que "el informe está politizado", y "la cantinela de que con el PP había menos policías y guardias civiles". "Eso ya no cuela que es de todos sabido que faltan medios", ha apostillado. Ha alertado de que las narcolanchas y los petaqueros "campan tranquilamente por las playas de Chiclana, de Sanlúcar y del Campo de Gibraltar", calificando de "muy preocupante", de hecho, la situación de Chiclana, donde "se almacenan cientos de litros de gasolina en zona de pinares con el riesgo de explosión e incendio". Además, ha reprochado a los alcaldes del PSOE de Chiclana y de Sanlúcar "no presionar para que se refuerce la lucha contra el narcotráfico".