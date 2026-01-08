El PP critica el retraso de los Cercanías en la provincia de Cádiz

Miguel Sastre, diputada del PP por la provincia de Cádiz. - PP

CÁDIZ 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Cádiz, Miguel Sastre, ha criticado los retrasos que acumulan los Cercanías en la provincia de Cádiz, en donde "casi dos de cada diez trenes, un 20%, se retrasan, siendo una de las provincias, junto a Valencia y Sevilla, que encabezan más retardos ferroviarios".

En una nota, Sastre ha señalado que según los últimos datos publicados por Renfe en el mes de noviembre el retraso medio alcanzó 13 minutos, una demora que en el mes de junio fue de cerca de 15 minutos, casi un tercio de lo que dura el trayecto. Asimismo, ha añadido que aunque aún no se han publicado las estadísticas referentes al mes de diciembre, el propio canal de Cercanías indican "retrasos frecuentes, en algunos casos de hasta 20 minutos".

"No es normal que un trayecto de 40 minutos aproximadamente como máximo que tiene un cercanías, acumule retrasos de 20, no tiene lógica ni es competitivo", ha afirmado el diputado del PP que, igualmente, ha lamentado que "el tren no es alternativa para nadie que quiera puntualidad ni para ir al trabajo, ni para ir a la universidad, ni, por supuesto, para conectar con el aeropuerto".

Miguel Sastre ha afirmado que en materia ferroviaria "Cádiz es noticia nacional no por inversiones sino por ser una de las provincias que más retrasos ferroviarios acumula".

En este sentido, ha recordado que según una respuesta parlamentaria, el Gobierno reconocía que en los meses de verano hubo 750 incidencias ferroviarias en la provincia, y ha anunciado que se preguntará sobre las ocurridas en el último trimestre del año, en especial durante la época de las navidades, y que esos datos se faciliten desglosados por núcleos de población "para mapear los retrasos y saber donde está el problema".

Sastre ha pedido al Ministerio de Transportes que "ofrezca soluciones y cumpla con la Ley de Movilidad Sostenible que ha entrado en vigor el 1 de enero". En dicha ley, a instancias de las enmiendas presentadas por el PP, se incluyen medidas que obligan a recuperar los compromisos de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, "un mandato que el Gobierno está haciendo todo lo posible por no cumplir a pesar de estar obligado por Ley", ha señalado.

Además, ha recordado que pide la aprobación, antes de que finalice el mes, de un plan de atención urgente a pasajeros afectados por incidencias, que Adif implante un protocolo público de análisis de incidencias que provoquen retrasos de más de 20 minutos y que se apruebe un plan de choque para eliminar todas las limitaciones de velocidad, "algo que beneficiaría directamente al trazado ferroviario en la provincia".

Miguel Sastre ha explicado que el calendario de aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible, "que se va a vigilar de cerca", obliga también al ministro a desarrollar para abril un plan de choque extraordinario de inversiones provincializado.

Asimismo, ha indicado que "el PP va a presentar una propuesta concreta al Gobierno con actuaciones necesarias para la provincia, basado en iniciativas previas y el diálogo con entidades sociales y económicas". "Nuestro objetivo es reducir retrasos e incidencias y mejorar otros déficit como el encarecimiento de los precios o la falta de oferta de plazas", ha asegurado Sastre, que ha asegurado que se está "peor que en 2018 y no se puede seguir dando pasos atrás".