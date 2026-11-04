El PP denuncia el "aislamiento" de la provincia de Cádiz y "las chapuzas" en infraestructuras del PSOE

La candidata por el PP de Cádiz al Congreso, María José García Pelayo, en una visita a San Fernando (Cádiz) - PP DE CÁDIZ

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La candidata por el PP de Cádiz al Congreso, María José García Pelayo, ha defendido la necesidad de que la provincia "se plante y diga basta a la ineficacia y abandono durante los últimos ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez", denunciando que Cádiz "está aislada por carretera, tren y avión" y que la obra del Nudo de Tres Caminos en Chiclana es ejemplo de "las chapuzas en infraestructuras" del PSOE en esta tierra.

García-Pelayo ha realizado este miércoles una visita a San Fernando, donde ha estado acompañada de los números dos y cinco de la candidatura del PP al Congreso, Miguel Sastre e Inmaculada Marín, además de la portavoz local, María José de Alba, como ha indicado el Partido Popular en una nota.

Sobre el Nudo de Tres Caminos, ha señalado que el Gobierno de España "contó que en marzo de 2027 iba a finalizar la obra", haciendo hincapié en que "lo grave no es que no haya finalizado, lo grave es que se ha convertido en otro expediente X", ya que "no sabemos ni qué porcentaje de la obra está ejecutada, ni cuanto va a costar, ni sabemos siquiera cuándo va a finalizar ni cuáles son los motivos reales de las modificaciones del proyecto que hay que hacer ahora.

"Estamos hartos de ser siempre castigados, no nos merecemos esto y lo que esperamos es que el próximo Gobierno de España con Feijóo cuide a esta provincia", ha aseverado.

Además, ha cargado contra el número uno del PSOE en la provincia en las pasadas elecciones de 2023, que fue Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que "ha huido avergonzado sin dar solución a los problemas de seguridad y del narcotráfico" de la provincia y cuestionando que se haya optado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como candidato por Cádiz para los comicios del 29 de noviembre, al considerarlo "el candidato de Marruecos".

Así, ha calificado de "desprecio del PSOE" hacia Cádiz la elección de ambos candidatos, incidiendo en que la provincia "está siendo doblemente penalizada".

Sobre Albares, ha criticado que "miraba hacia otro lado mientras Ceuta era invadida" y ha exigido "desde la provincia más al sur de Europa, contundencia a la hora de defender España y defender nuestras fronteras".

Además, ha puesto de relieve que "en su único acto en Cádiz" el candidato del PSOE "defendiera un impulso al desarrollo turístico del aeropuerto de Gibraltar, obviando el aeropuerto español que tenemos en la provincia", en referencia al de Jerez de la Frontera. "No sabe donde está, ni de que provincia es candidato", ha afeado.

Por su parte, María José de Alba ha puesto en valor la importancia de "la capacidad de gestión" que representa Feijóo, "alguien que tiene un proyecto para España, que tiene principios, que tiene experiencia y cuenta con un equipo preparado para afrontar la difícil situación a la que nos ha llevado el sanchismo y para solucionar los problemas que realmente preocupan a la gente".

DIMISIÓN DE ÓSCAR PUENTE

García-Pelayo también ha trasladado "un sentido pésame y su solidaridad y respeto" a las familias de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toleda) de hace una semana, rechazando "el espectáculo que está dando el Gobierno de España" al esperar a "una encuesta electoral" para la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ayer anunciaba su renuncia.

Para la candidata del PP, es Pedro Sánchez quien tiene que dimitir, al ser "el responsable de haber nombrado un ministro incapaz de gestionar nuestras infraestructuras" y "por su falta de humanidad".

"Sánchez es el rostro de una persona que no tiene piedad, que ha tomado la decisión de cambiar el gobierno simplemente porque las encuestas no le van bien. Es lamentable", ha criticado García-Pelayo.