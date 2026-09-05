El PP gaditano replica a Cavada que las manifestaciones por Ceuta fueron "un claro ejemplo de unidad"

Concentración por Ceuta en Algeciras (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de la provincia de Cádiz ha reiterado este sábado sus muestras de apoyo a la comunidad ceutí, tal y como hiciera el pasado miércoles en la movilización frente a las puertas de los ayuntamientos de toda la provincia, ante las declaraciones de la dirigente socialista, Patricia Cavada, que lo acusa de "sembrar odio" por el hecho de apoyar a las concentraciones cuando "estas fueron un claro ejemplo de unidad, hermanamiento, dignidad y solidaridad manifestado por todos los ciudadanos que salieron a la calle para alzar la voz y ponerse junto al pueblo ceutí en momentos tan complicados".

El PP de Cádiz ha subrayado en una nota de prensa que lo que se vivió esta semana en la mayoría de los municipios de la provincia fue un "símbolo de la unidad" con el pueblo ceutí. "El hecho de visualizar públicamente el apoyo de los gaditanos a sus hermanos ceutíes no se puede infravalorar, como ha querido hacer la dirigente socialista, cuando fueron muchas las personas que emocionadas hicieron el esfuerzo de acudir a la convocatoria porque es la única manera que tienen de demostrar a Ceuta que se está al lado de su gente".

El PP ha remarcado que si Cavada hiciera "una lectura más consciente de la situación, se daría cuenta que todo ese apoyo de los gaditanos trasciende de siglas, de connotaciones políticas o de cualquier barrera que se quiera poner". "Es algo que han podido ver muchos alcaldes socialistas, tanto de la provincia como del resto del panorama nacional. Ha podido la humanidad, el sentir, el entender que hay que tomar medidas, que no podemos dejar solos a los ceutíes. Alcaldes como los de Chiclana, Rota, Vejer o incluso el de San José del Valle salieron a la calle, aunque les supusiera un momento difícil hacia sus propias personas porque entienden que esto va más allá, que es algo que trasciende el interés sanchista, que debe prevalecer el interés general", afirman los populares.

"Cavada prefirió aislarse, taparse los oídos y los ojos para no ver más allá y hacer política y acusar de odio a quienes defendemos la unión con el pueblo de Ceuta. Ha preferido defender al Sanchismo, que es ejemplo de corrupción y mala gestión, como viene demostrándose en todo este tiempo, a dar la mano a nuestros vecinos y empatizar con el problema que están sufriendo", ha apostillado.

Los 'populares' han insistido en que "nosotros no tenemos odio a nadie, no somos nosotros los que ponemos muros y enfrentamos a la sociedad de forma permanente. No somos nosotros los que mandamos cartas dando instrucciones de partido a nuestros alcaldes". Por eso, es de consideración tener en cuenta que "frente a los sanchistas, como ella, a los que les molesta que la gente se una para defender Ceuta, están unos alcaldes valientes que miran por el interés general".