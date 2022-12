El PP de Jerez (Cádiz) anuncia que creará una delegación específica para el centro histórico

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) y candidata a la Alcaldía, María José García Pelayo, ha anunciado que entre las más de 250 medidas que forman parte del proyecto de gobierno se encuentra la creación de una delegación municipal específica para el Centro Histórico de Jerez. "Un área que nunca antes ha tenido el Ayuntamiento y que contará con un programa propio, un equipo técnico propio y su presupuesto", ha señalado.

En el transcurso de un desayuno navideño con la prensa, la presidenta del PP ha subrayado que "el centro es el barrio de todos, así que por primera vez, el próximo Gobierno municipal contará con esta delegación que coordinará todas las actuaciones para la rehabilitación, potenciación y dignificación del casco histórico, englobando las necesarias medidas de movilidad, seguridad, vivienda y equipamientos públicos".

En este sentido, ha añadido que al centro "le hace falta vida y no solo apartamentos turísticos, le hace falta un plan claro y definido y no parches, una comisaría de distrito en condiciones y no la mini oficina que ha montado el PSOE, además de equipamientos públicos".

Asimismo, ha afirmado que confía que "2023 sea el año de Jerez" y ha agradecido la "atención que los jerezanos llevan prestando al PP en todos estos meses, en los que los populares han celebrado más de 400 encuentros con asociaciones y colectivos, fruto de los cuáles ha salido el programa de gobierno para Jerez que el PP ya tiene preparado".

García Pelayo ha explicado que se trata de un programa con más de 250 medidas aún abierto a las aportaciones que a título particular o, desde algún colectivo, hagan llegar al PP en estos "meses aún de trabajo hasta alcanzar el próximo gobierno municipal".

"La gente está harta de un PSOE que es historia, aburrimiento y que sólo trae problemas, pero el PP gobernará Jerez a partir de mayo por la ilusión y la confianza que está despertando el proyecto y el equipo del PP", ha afirmado García Pelayo.