PP de Jerez (Cádiz) felicita a Silvia Rodríguez tras su nombramiento como vicesecretaria territorial de NNGG Andalucía

Silvia Rodríguez, tras su nombramiento como vicesecretaria Territorial de Nuevas Generaciones de Andalucía. - PP DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jerez (Cádiz) ha felicitado a la presidenta local de Nueavas Generaciones (NNGG), Silvia Rodríguez, tras su nombramiento como vicesecretaria Territorial de Nuevas Generaciones de Andalucía. Un anuncio que se formalizó en la Junta Directiva Autonómica que la organización juvenil ha celebrado esta semana.

Así lo ha anunciado la formación en una nota de prensa, donde ha resaltado que los "populares" consideran "un gran acierto" de la presidenta regional de NNGG, María José Carmona, incorporar a su equipo a la jerezana Silvia Rodríguez, joven que lleva muchos años vinculada tanto a Nuevas Generaciones como al Partido Popular y que ha ocupado responsabilidades a nivel local, provincial y regional.

Asimismo, el PP de Jerez ha subrayado el "importante respaldo" que este nombramiento tiene también al trabajo que Nuevas Generaciones Jerez está realizando, "con un permanente contacto con los jóvenes, con propuestas concretas sobre los asuntos que más afectan y preocupan a la juventud jerezana y con participación activa en la vida de la ciudad".

A su juicio, "un papel fundamental" en el revulsivo que el Gobierno municipal del PP liderado por María José García-Pelayo está dando a las políticas dirigidas a los jóvenes, con la constitución de un Consejo Local de la Juventud que está redactando el Plan Municipal respectivo, con la mejora y ampliación de la oferta de ocio, cultural, salas de estudio, participación de colectivos Rodríguez asume, de esta forma, "un papel determinante en la formación política sumando así su experiencia y conocimiento de la realidad de la juventud y la voz de Jerez a nivel andaluz".