PP-A lamenta la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez y Susana Díaz ante la crisis migratoria en las costas andaluzas

Publicado 01/08/2018 14:24:56 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha criticado este miércoles la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ante "la crisis migratoria que se ha evidenciado las últimas semanas en las costas andaluzas".

Así lo ha indicado López durante una visita a Algeciras (Cádiz) en la que ha acompañado al presidente del PP, Pablo Casado, y al alcalde de la localidad, el popular José Ignacio Landaluce.

En concreto, la dirigente popular ha subrayado que la solidaridad de España y de Andalucía es "incuestionable", al tiempo que ha añadido "el mayor enemigo de la solidaridad es el efecto llamada que a quien más perjudica es a las víctimas de todo esto que son los inmigrantes".

En este sentido, López ha tildado de "irresponsabilidad absoluta" la actuación del gobierno de España y del gobierno de la Junta, y ha censurado que los alcaldes de los municipios costeros a los que están llegando más personas a través del Estrecho "están solos, poniendo sus medios para la atención a los inmigrantes".

"Susana Díaz no ha levantado la voz para reclamar ayuda, no presta ayuda a los ayuntamientos y no reclama actuaciones urgentes al gobierno de España para no molestar a Pedro Sánchez, y mientras tanto aquí están los alcaldes dando la cara para paliar esta situación", ha abundado.

En otro orden de cosas, López ha criticado la "campaña de insultos" del PSOE al presidente del Partido Popular. "Es el mayor reflejo del nerviosismo del PSOE, de la improvisación y de la incapacidad de los socialistas para gestionar la situación", ha recalcado.