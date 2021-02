Cádiz.- PP lamenta que la obra del Nudo de Tres Caminos no empezará "hasta dentro de dos años en el mejor de los casos"

CÁDIZ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora por el PP, Teresa Ruiz-Sillero, ha lamentado que la obra del Nudo de Tres Caminos "no empezará en el mejor de los casos hasta dentro de dos años, según se desprende de una respuesta parlamentaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana", en la que se específican los trámites que aún quedan pendientes para que puedan empezar los trabajos y "se dice que no es posible poner una fecha".

En una nota, ha explicado que aún hay que terminar la redacción del proyecto constructivo, aprobarlo de forma definitiva, sacarlo a información pública conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el proceso de expropiaciones, licitar las obras y adjudicarlas siempre que haya disponibilidad presupuestaria suficiente, tal y como puntualiza el Ministerio de Fomento. "Y es imposible que todo esto se lleve a cabo en diez meses", ha añadido.

La senadora del PP ha destacado que, en base a ello, la obra del Nudo de Tres Caminos "está demorada sine die hasta que se superen los cuatro hándicaps a los que aún hay que hacer frente: redacción del proyecto, publicación, licitación y disponibilidad presupuestaria, y con esto no hay fecha".

Por ello, Ruiz-Sillero ha reprochado "la mentira del PSOE a los gaditanos al anunciar en los presupuestos para este año una inversión de 5,5 millones de euros para el inicio de la obra". "Nos han mentido a sabiendas porque sabían que en este año era imposible iniciar la construcción, y además nos están quitando inversión en infraestructura a los gaditanos", ha manifestado.

Asimismo, ha criticado que los alcaldes de los municipios más afectados por el "incumplimiento" del desdoble del Nudo de Tres Caminos, Puerto Real, San Fernando y Chiclana, "todos socialistas, callan cómplices ante el engaño permanente en torno a esta infraestructura que es vital para la Bahía de Cádiz".

Finalmente, ha afirmado que el PP "no se quedará callado ante el engaño presupuestario del Ministerio de Fomento al destinar 5,5 millones de euros para el inicio de las obras siendo consciente que no va a poder llevar a cabo las mismas". "No vamos a dejar que se pierda ese dinero", ha concluido.