PP pide al Ayuntamiento de Cádiz la celebración de una reunión "urgente" con vecinos y hosteleros del Paseo Marítimo

Publicado 21/10/2018 17:00:58 CET

CÁDIZ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular y candidato a la Alcaldía, Juan José Ortiz, ha pedido este domingo al equipo de gobierno que celebre de "manera urgente" una reunión con los presidentes de comunidades y empresarios del tramo del Paseo Marítimo que va de Glorieta Ingeniero la Cierva a Cortadura y que "se están viendo afectados ya por el inicio de las obras de la vía ciclista en esa zona".

Ortiz ha explicado en un comunicado que se ha reunido con varios hosteleros de ese tramo de Paseo Marítimo y vecinos de la zona, "recibiendo de todos ellos la queja de la falta de información sobre detalles importantes de la actuación".

"La indefinición es absoluta para los vecinos: se enteran de los cambios de tráfico por la prensa, no saben cómo quedarán los aparcamientos tras las obras y los hosteleros tienen serias dudas técnicas sobre la resolución final de la actuación", ha detallado Ortiz.

Los populares han indicado que "no es de recibo iniciar una obra de este calado sin haber celebrado antes reuniones específicas con los vecinos de la zona, representados en este caso por los presidentes de comunidades al no estar adscrita a ninguna entidad vecinal".

Del mismo modo, han lamentado que los responsables municipales "no hayan acudido a la zona antes de arrancar la obra para informar a los hosteleros sobre aspectos fundamentales para ellos", que en la reunión con Juan José Ortiz "mostraron con gran preocupación".

Igualmente, han apuntado que "algunos de estos hosteleros indicaron que solo habían estado por la zona técnicos de la Junta y que a un día de iniciarse la obra aún no sabían quien se encargaría de retirar las tarimas o incluso algunas farolas de alumbrado público que están en las aceras interiores del Paseo, ya que les habían transmitido la información de que serían los propios hosteleros quienes se debían encargar de hacerlo".

"Tampoco sabían estos hosteleros si el Ayuntamiento tiene previsto suspender el cobro de las tasas por ocupación con terrazas durante el tiempo en el que no podrán ser utilizadas por las obras", han precisado los populares.

Juan José Ortiz ha señalado que "no parece lógico que en el momento de iniciarse la obra los responsables municipales no acudan a la zona acompañados de los técnicos para ir solventando los problemas y dudas que puedan tener los vecinos y hosteleros". "No cuesta ningún trabajo hacer un trabajo de información previo y buscar soluciones sobre el terreno", ha precisado.

Al hilo de esta petición, los populares han celebrado que Zona Franca haya accedido a "habilitar como aparcamiento dos solares cercanos a la zona de concesionarios de automóviles que hace unos días expresaron su malestar por los perjuicios que les estaba causando las obras del carril bici".