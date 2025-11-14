PP pide explicaciones al PSOE sobre la investigación por las obras de Tres Caminos en Cádiz "reconocida por el Gobierno"

Archivo - La senadora del PP, María Teresa Ruiz-Sillero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP de la provincia de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, ha pedido al secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, que dé explicaciones sobre "la investigación en curso" existente sobre las obras del nudo de Tres Caminos, añadiendo que "no se trata de una hipótesis del PP sino que es el Gobierno quien reconoce que estas obras están siendo investigadas judicialmente".

Cabe recordar que tras una pregunta realizada en el Senado por parte del PP sobre esta obra, el Gobierno respondió que "el Ministerio queda a completa disposición de lo que puedan requerir las autoridades judiciales en la investigación en curso", según recoge el propio PP en una nueva pregunta escrita formulada a raíz de dicha contestación porque "en ningún momento se preguntaba por ninguna investigación judicial".

Por ello, la senadora del PP, en declaraciones a Europa Press, ha exigido que el secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz "comparezca públicamente para informar a los gaditanos sobre cuál es el procedimiento judicial en el que se están investigando las obras del Nudo de Tres Caminos, así como en qué afectaría esa investigación judicial al PSOE en Cádiz, o incluso en Andalucía, sobre posibles mordidas o no".

En este sentido, ha recordado que esas obras "aparecieron en las escuchas telefónicas que se investigan como que era una de las que se estaba interesando el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán".

"Queremos saber en qué puede perjudicar a la provincia esa investigación que dice el propio Gobierno que hay sobre esas obras, si puede conllevar un sobrecoste o en un momento dado incluso a una paralización", ha incidido Ruiz-Sillero, que ha insistido en que el PSOE en Cádiz "debe de dar explicaciones por parte de su máximo dirigente, que es el secretario general".

La senadora ha insistido en que "todo esto no es una hipótesis del PP sino que es el propio Gobierno quien reconoce que estas obras están siendo investigadas judicialmente, por lo que a partir de ahí el PP quiere que se aclare cuál es la investigación judicial y qué es lo que se está investigando".

Finalmente, Ruiz-Sillero ha señalado que van a volver a preguntar por escrito al Gobierno sobre cuál es la investigación que hay sobre la obra y ha recordado que también han preguntado por escrito si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto alguna investigación administrativa interna en relación a la adjudicación y desarrollo de las obras del Nudo de Tres Caminos en la provincia de Cádiz.