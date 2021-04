El PP pide información al Gobierno sobre su estrategia "para evitar el cierre" de Airbus Puerto Real (Cádiz)

CÁDIZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el Partido Popular (PP) de Cádiz, María José García-Pelayo, ha adelantado este sábado que su formación llevará de nuevo al Congreso la situación que atraviesa la planta de Airbus en Puerto Real "porque es necesario que el Gobierno, que es el responsable de buscar soluciones, se moje".

En una nota de prensa, García Pelayo ha explicado que con esta iniciativa se pretende "que nos diga de verdad que estrategia está siguiendo en relación a la resolución de este conflicto" y en ese sentido, ha anunciado que presentará una pregunta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, "para que informe de las actuaciones concretas que ha llevado a cabo para parar la intención de cierre de la planta puertorrealeña además de las perspectivas reales que hay sobre la misma".

García-Pelayo ha insistido en que el Gobierno tiene una participación de un 4,2 por ciento dentro del consorcio aeronáutico, "por lo que tiene voz a la hora de plantear cuestiones y decisiones dentro del Airbus". "Entendemos que tiene que utilizar ese porcentaje de participación aunque sea muy pequeño para defender los intereses del tejido industrial y el empleo en la provincia", ha añadido.

Para García-Pelayo "el no hacerlo" demuestra una posición de "susto y clara

debilidad del PSOE" frente a los otros accionistas europeos, Alemania y Francia, "y no puede permitirse el Gobierno no hacer nada mientras le cierran sus empresas".

Desde el PP reclaman que el Gobierno explique cuál es su estrategia aeroespacial. En este punto, García Pelayo ha apuntado que hace unos días, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "firmó con Airbus y Aerofondo para inyectar dinero a la compañía preguntándose si eso lo hace a cambio de nada"."Es incomprensible que estemos invirtiendo a cambio de que cierren plantas y destruyan empleo".

La diputada popular ha añadido también cuando se habla de Airbus "hay que incluir también a la industria auxiliar". García Pelayo ha asegurado que "el PP no vamos a permitir tomaduras de pelo con un tema tan delicado", al tiempo que ha criticado a la ministra de Industria "por venir a la provincia a reírse de los gaditanos". "No merecemos que la provincia sea la gran castigada por la falta de trabajo e iniciativa interés del PSOE a la horade defender un conflicto que es de su única y exclusiva competencia", ha concluido.