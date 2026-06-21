PP pregunta al Gobierno por qué estudios tiene sobre evacuación de la AP-4 en casos de emergencias

Accidente en la AP-4 con la actuación del helicoptero sanitario por un herido grave. - DGT

CÁDIZ 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha preguntado al Gobierno sobre los estudios que tiene o que vaya a realizar para analizar la situación de evacuación de la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla y del acceso de los servicios públicos de emergencias, bomberos y seguridad en caso de accidente o de incendio.

Según consta en el escrito, recogido por Europa Press, el PP, con Miguel Ángel Sastre en el caso del Congreso y Teresa Ruiz-Sillero en el Senado, ha presentado la pregunta en ambas Cámaras haciendo referencia al último incidente en la AP-4 con un camión incendiado, que "ha puesto de manifiesto los problemas de acceso de los bomberos a la referida autopista".

"Desde el PP de Cádiz estamos muy preocupados por la conectividad vía terrestre en la provincia de Cádiz y en especial por la AP-4 que es una de las arterias principales de salida de la provincia de Cádiz y en cuanto tiene el menor incidente, en cuanto hay un accidente o cualquier circunstancia, se corta completamente y queda aislada la provincia de Cádiz en un sentido o en otro", ha explicado en declaraciones a Europa Press la senadora Teresa Ruiz-Sillero.

Así, ha explicado que esta circunstancia es lo que les ha hecho presenta una pregunta al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible sobre qué estudio ha realizado o va a realizar para analizar la situación de evacuación de la autopista y del acceso de los servicios públicos de emergencia en el caso de accidentes, incendios o cualquier otra circunstancia.

"No es normal que ante un incidente en la autopista, se colapse y se queda aislada la provincia de Cádiz con el resto del territorio nacional, por lo que cabe preguntarse si esta vía es segura o no y si hay que plantear en algunos kilómetros unas vías de evacuación que puedan enlazar en la carretera nacional", ha añadido.