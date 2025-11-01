PP pregunta por el precio de la vivienda tras eliminar la Verja en Gibraltar y el Gobierno dice que depende del mercado

CÁDIZ 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una pregunta en el Senado, con ruego de respuesta escrita, en la que se interesaba por qué iba a ocurrir con las viviendas en la comarca del Campo de Gibraltar, fundamentalmente con los precios, a lo que el Gobierno ha señalado que los precios dependen de una "multiplicidad de factores" como son las "dinámicas de mercado".

La pregunta, recogida por Europa Press, el PP se interesa por conocer qué va a ocurrir con las viviendas del Campo de Gibraltar tras no existir verja entre España y Gibraltar, así como si tendrán mayores precios tanto de alquiler como de venta las viviendas de la comarca.

En este sentido, pregunta al Gobierno "cómo se va a controlar esa especulación del precio de la vivienda", así como si se va a producir algún tipo de ayuda para paliar los "efectos secundarios de esta especulación".

Por su parte, el Gobierno, en su respuesta, señala que "la evolución del precio de la vivienda responde a una multiplicidad de factores de carácter económico, social y territorial, entre los que se incluyen la oferta disponible y la demanda, las dinámicas del mercado o la capacidad de atracción de determinados entornos".

Así, asegura que "se están desplegando políticas públicas de vivienda orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en todo el territorio, siempre en el marco de las competencias y en coordinación con las administraciones autonómicas y locales".