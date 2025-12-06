PP pregunta si Gobierno y EEUU han tratado la eliminación de la Verja de Gibraltar y la seguridad del Estrecho

Archivo - Barcos en la base naval de Rota. - ARMADA - Archivo

CÁDIZ 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una pregunta al Congreso, con ruego de respuesta escrita, en la que se interesa saber si el Gobierno ha tratado en los últimos contactos bilaterales con Estados Unidos (EEUU) la posible desaparición de la Verja de Gibraltar y sus implicaciones para la seguridad común en el Estrecho.

En su exposición de motivos, recogido por Europa Press, el PP recuerda que los contactos periódicos entre España y Estados Unidos en materia de defensa abordan habitualmente cuestiones relativas a la Base Naval de Rota y a la seguridad marítima compartida, por lo que la situación de Gibraltar y su entorno "tiene una relevancia estratégica evidente".

Por lo que ha preguntado si lo han tratado y si lo han hecho, "qué valoración han transmitido las autoridades estadounidenses sobre los posibles efectos de ese cambio territorial y fronterizo".

Igualmente, en otra pregunta, también con rueda de respuesta escrita, tras recordar que la Base Naval de Rota ha reforzado su papel estratégico en la defensa aliada con nuevos buques y mayores capacidades logísticas, convirtiéndose en punto clave del sur europeo, pregunta si el Gobierno contempla, junto a EEUU y la OTAN, una reconfiguración del papel de la Base de Rota ante un eventual cambio en la situación de Gibraltar.