El PP presenta a las AMPA de Rota (Cádiz) medidas del modelo educativo del PP para el gobierno andaluz

Publicado 08/11/2018 22:05:02 CET

CÁDIZ, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número dos del PP de Cádiz al Parlamento andaluz, Ana Mestre, se ha reunido con distintas asociaciones de padres y madres de alumnos de Rota, en cuyo marco ha aportado las medidas que ejecutará el Partido Popular una vez llegados al gobierno andaluz el próximo 2 de diciembre.

El objetivo de los populares es "dotar de mayor calidad a los escolares de Andalucía y no poner más trabas a los padres y madres a la hora de escolarizar a sus hijos en un centro educativo". Es por ello que el PP quiere "garantizar la libertad de elección de centros a cualquier familia andaluza", según ha informado el partido en una nota.

Por otro lado, los populares han anunciado que harán posible que todos los centros educativos de Andalucía tengan aula matinal y comedor. "No vamos a permitir que dependa de donde resida una familia u otra dispongan de unos servicios educativos o de otros", ha asegurado Ana Mestre.

También, el PP quiere "un sistema flexible y que no seamos en Andalucía los últimos en inversión por alumno". "En la comunidad andaluza se invierten 700 euros menos que la media por alumno en España, es decir, 4.700 euros y en total 5.400 euros en todo el país; mientras que en el País Vasco se destinan 8.900 euros por alumno", ha señalado la popular.

Otra iniciativa que los populares tendrán en materia de educación es un plan plurianual para acabar con el calor en las aulas, con presupuestos y acciones reales que conlleva la climatización de los colegios. "No queremos medidas como comprar ventiladores para las clases", ha apostillado Mestre, añadiendo que este asunto va cogido de la mano con la erradicación de las caracolas.

La parlamentaria andaluza ha criticado que "no podemos consentir que los alumnos estén en aulas prefabricadas". Además, ha asegurado que el PP pondrá en marcha un proyecto para implantar el bilingüismo en Andalucía. "Llevamos en la comunidad andaluza más de diez años esperando para que el gobierno de Susana Díaz establezca el bilingüismo en las aulas y ni siquiera llega al 30 por ciento, y en la provincia de Cádiz solo llega al 27 por ciento". La popular ha apuntado que en la provincia existen 20 municipios que no tienen programa de bilingüismo, por lo que "se está creando desigualdad en las aulas y el PP no lo va a consentir".

Tras 40 años en Andalucía, "el PSOE no puede despertar la ilusión alguna de cara al 2 de diciembre, ya que es el momento donde el PP ponga fin a un gobierno que ha mirado de espalda a la comunidad andaluza, teniendo entre sus manos problemas tan importante para la sociedad y que no ha sido capaces de solucionar", ha concluido Mestre.