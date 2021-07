El PP presenta una proposición en el Congreso para solicitar un trato especial para la industria de Cádiz

CÁDIZ, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por la provincia de Cádiz, María José García Pelayo, ha señalado que han presentado en el Congreso una proposición no de Ley donde se pide un trato especial en materia industrial para la provincia de Cádiz. "No queremos más bofetones industriales, no queremos más incertidumbres ni malas noticias", ha añadido.

"Siempre estamos amenazados con el cierre de una fábrica o de una empresa. Necesitamos un plan especial que ayude a la industria, que debe llegar de la mano del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha asegurado el portavoz y presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández.

Por su parte, García Pelayo ha vuelto a defender la posición del PP de Cádiz de "apoyo sin fisuras alguna al mantenimiento de la planta de Airbus en Puerto Real". "Desde las puertas de la factoría lanzamos un SOS urgente para pedirle a Pedro Sánchez que hable con la plantilla y no se haga cómplice a la hora de tomar decisiones que no son buenas para la industria de Cádiz", ha añadido.

A juicio de la diputada del PP, "no tiene sentido que haya firmado un convenio con Airbus donde le da una ayuda de millones por el Eurofondo y no les exige que la planta siga abierta".

García Pelayo, tras recordar que Airbus pertenece a la SEPI, ha demandado que "se incremente la participación en el Consorcio de Airbus, que no tome decisiones a espaldas del Gobierno, y además que se tenga en cuenta la vía del Ministerio de Defensa, que no puede decir que tiene toda la carga de trabajo hasta 2027, tiene que dar ejemplo por la apuesta por la industria militar española". En este sentido, ha pedido que se promocione y se confíe por parte del Gobierno español en la industria española.

Según ha explicado, en la proposición no de Ley se pide que a la Bahía de Cádiz y al Campo de Gibraltar se "trate con especial mimo, recuperar la orden de reindustrialización que el PSOE nos quitó en 2018, cuando teníamos ayudas específicas para facilitar la industrialización". El problema estaba en superar los trámites para garantizar las ayudas con avales por ello "habría que modificar el sistema y solucionar técnicamente esos problemas".

"Se quitaron las ayudas específicas, y ahora se ha entrado en la bolsa general de las ayudas del Ministerio de Industria, que se han reducido en un 27%, y hay que competir con más y con menos fondos", ha añadido García Pelayo, que ha indicado que "para colmo de los Fondos Next Generation, sólo se destinará un 7% a industria, comercio y turismo, de los 25.000 millones que van a llegar. Por lo que pedimos que se rectifique".

Por su parte, Fernández ha matizado que "la localidad puertorrealeña no aguanta más tanto cierre, ni tanta presión de estar bajo el yugo de que nos falta trabajo, necesita una Alcaldía que luche y no que solo vaya a Sevilla".

Fernández y García Pelayo han aplaudido la "disponibilidad" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que atiende a todo el que acude a su puerta, que lo escucha tal y como ha demostrado días atrás. "Se necesita que el Gobierno invierta para evitar la desertización industrial", ha añadido García Pelayo que ha reclamado que "se nos deje de maltratar en materia industrial, se necesita un trato especial para dejar de ser farolillo rojo en paro, necesitamos que el Gobierno dé la cara por los trabajadores, por la provincia y no permita el cierre de la planta y que cualquier decisión que se tome sea consensuada".