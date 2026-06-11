Prenden fuego a dos nuevas torres de salvamento y socorrismo de la playa Victoria en Cádiz

Bajo de una de las torres dañadas por fuego en el playa Victoria de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha lamentado los actos vandálicos que se han producido a primera hora de la mañana de este jueves, entre las seis y las ocho horas, en dos de las nuevas torres de salvamento y socorrismo instaladas en la playa Victoria, que han sufrido daños producidos por fuego.

Según ha explicado en una nota, los actos han sido en la torre situada a la altura de la calle Sirenas y la ubicada en el módulo central de la playa Victoria y ambas han sufrido daños producidos por fuego, por lo que ha sido necesaria la intervención de los Bomberos.

La investigación de los hechos correrá a cargo de la Policía Nacional, tras darle trasladado la Policía Local de las diligencias del siniestro ocurrido.

El Ayuntamiento ha recordado que entre las novedades de este año para la temporada de playas destaca la instalación de ocho nuevas torres de salvamento y socorrismo que están situadas en las cuatro playas de la ciudad: Caleta, Santa María, Victoria y Cortadura.

José Carlos Teruel ha hecho un llamamiento "al correcto cuidado y mantenimiento del mobiliario de las playas, ya sean las torretas, duchas, lavapiés, fuentes, pailas o módulos". "Las playas de Cádiz, que son visitadas cada año por miles de usuarios, son un auténtico referente en todo el país y así lo debemos mantener", ha concluido.