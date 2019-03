Presidente del TSJA considera que la percepción de la Justicia es "lenta y politizada" aunque "no es la realidad"

Publicado 22/03/2019 19:23:15 CET

CÁDIZ, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado que la percepción del ciudadano sobre la Justicia es "lenta, anticuada y politizada", aunque ha señalado que "no es la realidad".

Del Río ha participado en el foro Jurídico Icadiz, organizado por el Ilustro Colegio de Abogados de Cádiz como espacio para el debate, reflexión y encuentro de los profesionales del derecho para difundir el conocimiento jurídico.

Según ha explicado en una nota, el decano de los abogados gaditanos, Pascual Valiente Aparicio, ha recordado que desde el siglo XVIII el órgano colegial ha estado presente en la sociedad gaditana de una manera activa, defendiendo los derechos y libertades particulares y colectivos.

"En todo este tiempo, los abogados de Cádiz hemos perseguido, desde la institución profesional que nos agrupa, la defensa de los derechos y libertades de los gaditanos, aunque otras parcelas como la vida política hayan cambiado", ha señalado el decano, que ha indicado que se ha pasado de los 65 abogados que había en Cádiz en el siglo XVIII a los 3.000 que hay ahora.

Por su parte, Lorenzo del Río ha disertado sobre 'La situación de la Administración de Justicia en Andalucía. Diagnóstico y Propuestas para su mejora'. "Debemos partir de la premisa de que la situación de la Justicia ahora mismo no es satisfactoria o no como uno le gustaría como responsable de la misma", ha manifestado el presidente del TSJA, que ha añadido que "hay una percepción de que es lenta, que está anticuada y de politización por parte de los ciudadanos, pero creo que no es la realidad".

Con respecto a las propuestas para la mejora, ha lamentado recordar los pilares fundamentales que protagonizaron su discurso de despedida hace unos años cuando fue designado presidente del TSJA.

"Tres aspectos claves: esa reforma y modernización tecnológica de la que nos queda mucho por avanzar; una reforma organizativa, porque tenemos un sistema muy rígido y obsoleto a la hora de trabajar, y la modernización legislativa, básica para tener una Justicia mucho más sostenible", ha indicado Del Río, que ha señalado que "hay que romper con la alta tasa de litigiosidad que hay porque España es el segundo país de la Unión Europea, y en esto, los abogados pueden y deben hacer muchísimo a través de los sistemas de mediación, de los que ellos deben ser líderes".

Finalmente, el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente, ha recordado que a través de este foro se mantendrán encuentros con juristas de reconocido prestigio, personalidades relevantes del mundo del Derecho, la política o la Universidad que expondrán su punto de vista sobre cuestiones de interés relacionadas con la Justicia, la Administración Pública o el ejercicio de la Abogacía.