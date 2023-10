La primera edición de la Milla Plaza de España homenajeará en Cádiz a Enrique Carril Silva

CÁDIZ, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cádiz celebrará el próximo 1 de noviembre la primera edición de la Milla Plaza de España Memorial Enrique Carril Silva organizada por la Asociación de Vecinos Murallas San Carlos junto al Club de Atletismo Bahía de Cádiz.

Este evento deportivo, que cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz y la Federación Andaluza de Atletismo, homenajeará al histórico dirigente de la AVV Murallas de San Carlos, que organizó muchos eventos populares, concursos culturales y gastronómicos, y promovió la Carrera Popular Murallas de San Carlos Cádiz.

El Consistorio gaditano ha explicado en un comunicado que la prueba consiste en la realización de la milla (una modalidad de carrera a pie que consiste en recorrer 1.609 metros) a través de tres vueltas a un recorrido a la Plaza de España, según el reglamento de esta prueba establecido con las normativas de la Real Federación Española de Atletismo y la Federación Andaluza de Atletismo.

La salida y la meta de la milla se ubicarán en el extremo de la plaza más cercano a las calles San Germán, República El Salvador y Fernando el Católico; y cada modalidad tendrá un horario de partida, siendo la primera salida a las 10,00 horas de la mañana, y previendo la finalización del evento en torno a las 14,00 horas. Además, también se celebrarán carreras infantiles con distancias de 100 metros y 1.100 metros.

El concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha señalado que "nos alegra que la ciudad de Cádiz acoja un evento deportivo como éste, con el que queremos colaborar desde el Ayuntamiento para permitir que todas las personas que lo deseen puedan pasar un día inolvidable, disfrutando de practicar deporte y compartir su afición con los demás".

"Cádiz tiene potencial para ser una ciudad referente para el deporte y aquí estamos encantados de acoger todos los eventos deportivos que sean posible, ya que el deporte aporta importantes valores a la sociedad como bienestar y salud, superación personal y trabajo en equipo".

"Queremos homenajear a Enrique con algo con lo que siempre disfrutaba y pensamos en hacer este memorial en el poco tiempo que hemos tenido", ha manifestado el concejal, que ha trasladado su agradecimiento a los organizadores y ha animado a todas las personas que lo deseen a participar en la misma.

INSCRIPCIONES Y TROFEOS

Las personas interesadas en participar en la primera Milla Plaza de España podrán inscribirse hasta las 15,00 horas del próximo 27 de noviembre a través de la web 'www.tusinscripciones.es', con un precio de cinco euros para las categorías de sub 16 en adelante y de dos euros para las categorías desde sub 8 hasta sub 14. La entrega de dorsales se realizaría en la sede de la AVV Murallas de San Carlos.

Se entregarán trofeos a los tres mejores tiempos masculinos y tres mejores tiempos femeninos de la milla entre todas las categorías. A los primeros de cada categoría se les hará entrega de un trofeo y a los segundos y terceros de todas las categorías, una medalla. Por su parte, todos los participantes de la categoría sub 8 y genuine recibirán una medalla tras la entrada en meta.

Los premios se entregarán en un pódium junto a la sede La Negrita de la AVV Murallas de San Carlos. La clasificación y el cronometraje de la prueba correrá a cargo de los jueces de la Federación Andaluza de Atletismo que serán publicados una vez vayan finalizando las pruebas.