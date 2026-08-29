La primera 'Noche en Blanco' del Puerto de Santa María (Cádiz) pone en valor Crevillet y el comercio de proximidad

Primera 'Noche en Blanco' del Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha destacado "la transformación y el dinamismo que está experimentando Crevillet", donde la colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido comercial ha permitido "impulsar nuevas iniciativas para llenar de actividad sus calles y reforzar el comercio de proximidad".

En una nota, el Ayuntamiento portuense ha señalado que la primera 'Noche en Blanco' de la Avenida del Ejército, promovida por la nueva Asociación de Comerciantes de Crevillet, que preside José María Álvarez, y que ha contado con la colaboración de las concejalías de Comercio y Fiestas, dirigidas por el teniente de alcalde, David Calleja, ha tenido "una magnífica respuesta, convirtiendo la zona en un punto de encuentro para vecinos y visitantes".

En este sentido, Beardo ha afirmado que esta iniciativa "demuestra que cuando el Ayuntamiento mejora el espacio público y los comerciantes se organizan, emprenden y proponen, el resultado es una zona comercial con más vida, más actividad y más oportunidades".

"Crevillet es una zona comercial histórica de El Puerto y queremos que siga teniendo presente y, sobre todo, futuro", ha declarado el alcalde. Además, ha asegurado que están "mejorando toda la zona, cuidando sus espacios y acompañando a los comerciantes para que puedan seguir generando actividad". Esta primera 'Noche en Blanco' ha sido "un magnífico ejemplo de cómo, trabajando juntos, podemos hacer que nuestros barrios estén cada vez más vivos", ha incidido Beardo.

En las últimas semanas, Crevillet ha sido "objeto de distintas actuaciones de mejora del espacio urbano, entre ellas el asfaltado de la zona, la renovación de la señalización y la mejora de la iluminación, actuaciones que permiten contar con un entorno más cuidado, accesible, atractivo y adecuado para vecinos, comerciantes y clientes".

A estos trabajos se han sumado "la continuidad del arreglo y mejora de los alcorques, dentro del compromiso municipal de seguir actuando sobre aquellos elementos del espacio público que contribuyen a mejorar la imagen y la calidad urbana del entorno", ha explicado el Consistorio.

UNA NOCHE PARA PONER EN VALOR AL COMERCIO LOCAL

La 'Noche en Blanco' ha permitido a los ciudadanos "disfrutar de una propuesta diferente en Crevillet". Una veintena de establecimientos ampliaron su horario comercial hasta las 00,00 horas, ofreciendo descuentos y promociones especiales y participando además en el sorteo de 14 cheques regalo de 30 euros, por un valor total de 420 euros, que podrán ser canjeados posteriormente en los comercios asociados.

La jornada ha contado también con una pasarela de moda en la Avenida del Ejército, desarrollada entre las 19,00 y las 21,00 horas y organizada por 'CBC Eventos y Comunicación', dirigida por Claudia Bautista, en la que han participado Versiano Modas, Sara Aldana, Soul 13, Buganvilla, Eskape, Natasha, Pitijopo, Joana Delgado, Miss Divina, El Toque de un Ángel y José Álvarez Joyeros & Novias, cuyos complementos de novia acompañaron diseños de Peca.

La programación se completó con música en directo, de la mano de 'El Ángel de la Música', al piano en el centro de la Avenida del Ejército, así como con hinchables para los más pequeños en la zona próxima a la Plaza de la Noria.

UNA ASOCIACIÓN QUE CRECE Y SUMA

El teniente de alcalde de Comercio y Fiestas, David Calleja, ha felicitado a la Asociación de Comerciantes de Crevillet por el resultado de esta primera iniciativa y ha agradecido "el compromiso y la capacidad de organización de sus integrantes".

Calleja ha subrayado que la asociación, de reciente creación, "ya reúne a medio centenar de comerciantes", una cifra que considera "una magnífica noticia para Crevillet y para todo El Puerto".

"Es muy importante que nuestros comerciantes den un paso adelante, se organicen y planteen iniciativas", ha manifestado. Desde el Ayuntamiento han asegurado que van a "estar a su lado, escuchando sus propuestas y colaborando para que puedan seguir creciendo". Esta primera 'Noche en Blanco' ha demostrado "que hay ganas, ilusión y mucho talento detrás de nuestros comercios", ha indicado el teniente alcalde.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Crevillet, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y ha destacado "la implicación de los establecimientos participantes, que han permitido ofrecer a los ciudadanos una amplia variedad de propuestas durante la jornada".

Entre los comercios que ampliaron su horario se encontraron Pastelería Morazeba, Vanessa Uñas, Óptica Guascone, Dari Láser, Bazar Ejército, La Barbería, Chany Fotógrafo, Versiano Modas, Sara Aldana, Soul 13, Buganvilla, Eskape, Natasha, Pitijopo, Joana Delgado, Miss Divina, El Toque de un Ángel, José Álvarez Joyeros & Novias, Viajes Halcón y Floristería Macías.

El alcalde ha insistido en que "el trabajo que se está desarrollando en Crevillet forma parte de una estrategia más amplia de mejora y revitalización de todos los barrios de El Puerto".

AL hilo, Beardo ha afirmado que "el Puerto Avanza con todos sus barrios y también con su comercio local. Avanzamos cuando mejoramos una calle, cuando renovamos una luminaria, cuando cuidamos un alcorque, pero también cuando conseguimos que nuestros comerciantes se unan, innoven y llenen de vida nuestros espacios públicos".

Finalmente, el alcalde ha agradecido a todos los comerciantes que han participado en esta primera edición de la 'Noche en Blanco' y ha felicitado a la asociación por una iniciativa que "demuestra que Crevillet tiene comercio, tiene identidad y tiene mucho futuro".