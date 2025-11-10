El programa por el 25N en San Fernando (Cádiz) pone a las víctimas en el centro con teatro, danza, conferencias y cine

Proyección del corto documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', dirigido por María Bestar, en San Fernando, dentro de los actos programados por el 25 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha iniciado su programación cultural con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que a través de teatro, danza, conferencias, proyecciones de cine y proyectos participativos busca poner en el centro a las víctimas y promover la reflexión sobre la violencia de género.

La programación está diseñada para "generar conciencia, visibilizar realidades y ofrecer herramientas para la prevención y la recuperación, convirtiendo el arte en un espacio de diálogo y transformación social", ha indicado en una nota el Ayuntamiento de San Fernando.

La primera cita se ha celebrado con la proyección del corto documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', dirigido por María Bestar, un trabajo premiado en festivales nacionales e internacionales que visibiliza el sufrimiento de las madres y de sus hijos e hijas ante una de las formas más crueles de violencia machista.

En la tarde de este lunes 10 de noviembre el Teatro de Las Cortes acoge la representación del Teatro Clásico de Sevilla, que llevará a escena 'La violación de Lucrecia', una obra basada en el poema de Shakespeare que conecta el pasado con la realidad actual, mostrando cómo la fuerza, el dominio y la humillación siguen siendo instrumentos de violencia. Galardonada con los Premios Lorca 2024, esta puesta en escena constituye una de las propuestas "más potentes" de la programación por su carga simbólica y su capacidad de interpelar al espectador.

El próximo jueves 13 de noviembre a las 18,00 horas en el Centro de Congresos se celebrará la conferencia-taller 'Ciberconvivencia y control digital con menores', organizada por Diferencia2 y dirigida especialmente al personal docente y a las familias isleñas.

La actividad tiene como objetivo introducir a los asistentes en conceptos fundamentales como la identidad digital, la privacidad y la intimidad, poniendo en evidencia las principales amenazas actuales, entre ellas las adicciones y riesgos asociados al uso de tecnologías. Durante la sesión se ofrecerán pautas y recomendaciones, creando un espacio abierto de diálogo en torno a esta temática.

La campaña continuará el 17 de noviembre con la presentación de Cada día cuenta, una agenda ilustrada de Claudia Moneo que acompaña durante un año a las mujeres en su camino hacia la resiliencia, la amistad y la sororidad, con el sello cercano y andaluz que caracteriza la obra de su autora jerezana.

En los días posteriores se presentará 'Y si te lo cuento', de Ana Magallanes, una experiencia inmersiva que ofrece voz a mujeres cuyos testimonios no fueron creídos, invitando al público a escuchar, empatizar y comprender desde la verdad de quienes vivieron la violencia.

Asimismo, el proyecto 'Las mujeres cuentan', desarrollado por asociaciones locales, se dará a conocer durante el acto institucional del 25 de noviembre, como cierre simbólico de las actividades conmemorativas.

El 20 de noviembre, la psicóloga y divulgadora Silvia Congost ofrecerá la conferencia 'Si duele, no es amor', en la que abordará temas como la dependencia emocional, las relaciones sanas y la reconstrucción personal tras la violencia, ofreciendo claves para identificar y prevenir vínculos tóxicos.

La programación cultural se completará con una serie de propuestas escénicas en el Real Teatro de Las Cortes, donde el 21 de noviembre se representará 'Sentadita me quedé', una pieza de danza que celebra la fuerza, la sabiduría y la resiliencia de las mujeres a través del movimiento; el 24 acogerá la grabación en directo del podcast 'Señoras y Señoras', de las periodistas Mariola Cubells y María Guerra, un espacio de conversación y reflexión colectiva sobre las experiencias de una generación de mujeres que ha desafiado los roles tradicionales.

Posteriormente, el 27 de noviembre, tendrá lugar otra conferencia en colaboración con la Universidad de Cádiz y la de Granada para presentar el proyecto 'Believe' y su vertiente 'Believe Child', que investiga cómo las violencias machistas provocan secuelas neurológicas en mujeres y menores. Este estudio, ha indicado el Ayuntamiento, "podría cambiar de forma radical la manera de demostrar la violencia de género mediante evidencias científicas, aportando nuevas herramientas para la protección y el tratamiento de las víctimas".

Las actividades culturales continuarán el 28 y 29 con las representaciones de 'No me toques el cuento' y 'Ya me has tocado el cuento', respectivamente, dos obras que revisan los clásicos desde una mirada crítica y contemporánea. La primera de ellas muestra cómo cuatro princesas se rebelan para contar su verdadera historia, mientras que la segunda propone, desde la comedia, una reflexión sobre la masculinidad y la necesidad de construir relaciones más igualitarias.

Ese mismo día, en la Casa de la Cultura, se ofrecerá la lectura dramatizada 'La otra lluvia', de Isabel Sánchez González, cerrando un mes de actividades que une teatro, literatura, arte y compromiso social.

ACTO INSTITUCIONAL DEL 25N

Además de la programación cultural, el 25 de noviembre tendrá lugar el acto institucional contra la violencia de género, que se celebrará en el Centro de Congresos a las 12,00 horas.

Este acto contará con la lectura de un manifiesto institucional en defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia machista. Amenizará el acto, como homenaje a la víctimas, la actuación de la artista isleña Lucía Baizán.

Asimismo, las representantes de las asociaciones de mujeres participarán con una intervención especial en la que interpretarán un romancero contra la violencia de género, sumando así "una potente expresión artística y colectiva que refuerza el compromiso del Ayuntamiento y la comunidad con esta causa".

Cabe recordar que bajo el lema 'No es teatro', se presentaba una campaña que invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la realidad que viven tantas mujeres, recordando que "las víctimas no interpretan un papel, no exageran ni fingen: viven una realidad trágica que exige comprensión, empatía y acción colectiva".

Con esta programación, el Ayuntamiento de San Fernando ha reafirmado su compromiso con la igualdad, la educación y la cultura "como herramientas transformadoras". Tal y como ha añadido, "el arte se convierte, una vez más, en un vehículo de conciencia colectiva y en un espacio donde las víctimas dejan de ser silenciadas para ocupar el lugar que merecen: el centro del mensaje y de la acción".