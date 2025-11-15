La provincia de Cádiz cerró octubre con 32.718 empresas en la Seguridad Social y pierde 149 con respecto al mes anterior

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de octubre de 2025 con un total de 32.718 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.463, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 106 con 250 o más asalariados, lo que suponen 462 empresas más con respecto al mismo mes de 2024, aunque 149 menos con respecto a septiembre de este mismo año.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente un total de 25.533 pertenecen al sector servicios, lo que supone 208 menos que en el mes de septiembre y 897 menos que en el mes agosto de este mismo años.

Del total de las empresas del sector servicios, 7.782 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor y a reparación de vehículos de motor y motocicletas, 5.372 de hostelería, 1.935 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.674 de transporte y almacenamiento o 1.421 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, 3.289 pertenecen al sector de la construcción. Por su parte, el sector industria terminó octubre con 1.946 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 1.950.

Por su parte, el total del número de trabajadores asciende a 314.125 en Cádiz, la mayoría de ellos en el sector servicios (241.217), con 50.651 en comercio al por mayor y al por menor y en reparación de vehículos de motor y motocicletas, 43.821 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 42.464 en la hostelería o 27.881 en educación.

En el sector industria se sitúan un total de 38.880 trabajadores, de los que 32.852 pertenecen a la industria manufacturera y 5.116 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 24.675 trabajan en el sector de la construcción y 9.353 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.