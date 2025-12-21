La provincia de Cádiz contabiliza más de 370.000 mascotas en 2025, un 6,2% más que en 2024

Archivo - Un perro en la Exposición Canina Nacional Sherry Winner y la Exposición Canina Internacional Latin Winner, a 1 de noviembre de 2025, en Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de mascotas que hay actualmente en la provincia de Cádiz se eleva a 370.021 entre perros, gatos, hurones y otro tipo de animales de compañía, en torno a 22.878 más que los registrados en 2024, lo que supone un 6,2% más de animales de compañía que el año anterior.

Asimismo, el número actual representa el 16,1% de la comunidad autónoma de Andalucía, que cuenta con más de 2,3 millones, según los datos facilitados desde la Delegación de la Junta de Andalucía a Europa Press, actualizados a fecha de 5 de diciembre.

En concreto, en la provincia hay identificados un total de 300211 perros, la mascota preferente entre los gaditanos. De ellos, 10.105 son perros potencialmente peligrosos (PPP), como pueden ser las razas Pitt Bull, Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Doberman.

A este respecto, cabe señalar que según estos datos, se ha reducido el número de razas catalogadas PPP, ya que en 2024 había en la provincia 10.508 perros potencialmente peligrosos.

El resto de animales de compañía existentes en la provincia y contabilizados en este 2025 son los gatos, con 67.537 de estos animales, 1.432 hurones y 841 animales pertenecen a otras especies diversas.

Esto supone un aumento en general en las diversas categorías respecto a 2024, cuando la provincia registró 289.602 perros, 55.511 gatos, 1.274 hurones y 756 animales de compañía de otras especies.

Además, según los datos del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta (RAIA) la provincia de Cádiz es la tercera con más animales de compañía tiene registrados en toda la comunidad andaluza. De este modo, el mayor número lo concentra Málaga, con 552.679, seguida de Sevilla con 512.795.

A nivel andaluz, cabe apuntar que del total de más de 2,3 millones de animales registrados, un total de 2,1 millones son perros.

La inscripción de los animales en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El Registro incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.