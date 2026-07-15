La provincia de Cádiz registra un 83,62% de ocupación en la primera quincena de julio, dos puntos menos que 2025

Archivo - Un turista viendo una tienda de recuerdos de Cádiz. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado una ocupación hotelera real del 83,62% en la primera quincena de julio, lo que supone dos puntos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registró un 85,70% de ocupación hotelera. En cuanto a la segunda quincena la previsión es del 83,70%.

Según los datos facilitados por Horeca, recogidos por Europa Press, el municipio que en la primera quincena registró una mayor ocupación fue Chiclana de la Frontera, con el 89,69%, seguido de Conil con el 89,22% y Rota con el 89,07%, siendo los tres únicos municipios que superaron el 89% de ocupación en los hoteles de su localidad.

Como cuarto municipio aparece Chipiona con el 88,75% de ocupación, seguido de Zahara de los Atunes con el 87,52%, Cádiz capital con el 85,94% y San Fernando con el 83,03%. El resto de municipios no ha alcanzado el 80% de ocupación, como es el caso de El Puerto de Santa María, con el 77,67%, o Jerez con el 71,50%.

En cuanto a la segunda quincena de julio la previsión general es la de alcanzar el 83,70% de ocupación, con Rota como municipio con más ocupación al alcanzar el 92,51%, seguido de Conil con el 90,80% y Chiclana con el 89,84%.