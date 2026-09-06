La provincia de Cádiz registró 2.763 muertes en el cuarto trimestre de 2025, 163 más que en 2024

Archivo - Imagen de archivo de las mejoras en el cementerio de Jerez de la Frontera. - JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) - Archivo

CÁDIZ 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz registró un total de 2.763 muertes en el cuarto trimestre de 2025, una cifra que supone 163 fallecimientos más que en el mismo periodo del año anterior, y donde los decesos por accidentes de tráfico descienden en diez personas menos respecto al tercer trimestre.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en esos tres meses de 2025 se dieron seis muertes por accidentes en carreteras de la provincia, cuando en el tercer trimestre se elevaron a 16.

Además, el IECA registra otras dos muertes en Cádiz por otros accidentes de transporte y hasta 32 por caídas accidentales. También recoge dos personas fallecidas en casos de homicidios durante el cuartro trimestre de 2025.

En lo que respecta a muertes por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, en la provincia hubo cinco muertes, y hasta cuatro por Covid-19. Por contra, la influenza (que incluye gripe A y aviar) dejó 43 decesos en Cádiz.

En general, la mayoría de las muertes registradas en el cuarto periodo de 2025 en la provincia gaditana se debieron a enfermedades como tumores (750) o del sistema circulatorio (729), llegando a 329 fallecidos por enfermedades del sistema respiratorio.

En total, en la provincia de Cádiz se han producido 2.763 muertes, la tercera a nivel andaluz, que ha registrado un total de 18.523 decesos.