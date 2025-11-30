La provincia de Cádiz registró la creación de 155 nuevas sociedades mercantiles en octubre

Archivo - Varios obreros trabajan en una obra. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se ha situado en el mes de octubre en 155, las mismas que las registradas en el mes anterior, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, octubre de 2024, la variación se sitúa en descenso, ya que se registraron entonces 157 empresas, dos más que en este 2025. En cuanto a la extinción de empresas, en octubre de este año fueron un total de 30 sociedades, por 36 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el último mes octubre, con un capital suscrito de 7.803.707 euros, 153 fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 18 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 34 lo hicieron en 'Actividades inmobiliarias', 16 en 'Construcción de edificios'; 13 en 'Servicios de comidas y bebidas', y 11 en 'Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2024 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 1.882, lo que supuso la creación de 70 más que lo registrado durante el año 2023, en el que se crearon 1.812 empresas.