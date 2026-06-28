La provincia de Cádiz registró la creación de 205 nuevas sociedades mercantiles en mayo, 20 más que el mes anterior

Archivo - Una terraza de un bar en una plaza de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de mayo en 205, 20 más que las registradas en el mes anterior, abril, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, mayo de 2025, la variación se sitúa en descenso, ya que se registraron entonces 241 empresas, 36 más que en este 2026. En cuanto a la extinción de empresas, en mayo de este año fueron un total de 43 sociedades, por 26 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el quinto mes del año, con un capital suscrito de 4.891.271 euros, todas excepto dos fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 50 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 50 lo hicieron en 'Actividades inmobiliarias'; 26 en 'Servicios de comidas y bebidas'; 12 en 'Comercio al por menor'; once en 'Construcción de edificios'; y nueve en 'Actividades de construcción especializada', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.