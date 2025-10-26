La provincia de Cádiz supera el millón de pernoctaciones hoteleras en el mes de septiembre

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado 1.046.929 pernoctaciones en sus hoteles durante el pasado mes de septiembre, lo que suponen 41.000 más que en el mismo mes del pasado año 2024. Por su parte, Chiclana, con más de 290.000, fue el municipio de la provincia que más pernoctaciones registró.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en la provincia gaditana la mayoría de las pernoctaciones fueron en esta ocasión de viajeros nacionales (611.358), superando la cifra de los viajeros extranjeros (435.571), aunque superando los viajeros extranjeros a los nacionales en tiempo de estancia con cuatro frente a tres días.

En cuanto al número de viajeros, la provincia de Cádiz registró un total de 311.451, de los que 203.871 procedían de España y 107.580 eran procedentes del extranjero.

En relación a los puntos turísticos, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía señala que, en la provincia, Chiclana fue donde más pernoctaciones se registraron en el mes de septiembre, con un total de 296.213, la mayoría de turistas extranjeros (166.965), seguido de Conil, con 132.480 pernoctaciones, Cádiz con 85.522 y Jerez con 70.454.