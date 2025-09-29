La proyección de un documental dará el martes el pistoletazo de salida a las actividades para la SailGP en Cádiz

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación de actividades paralelas a la celebración del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz, conocido como SailGP, se va a iniciar este martes 30 de septiembre con la proyección de un documental sobre esta regata y se prolongarán a lo largo de la semana para concluir con la celebración de las carreras este próximo fin de semana frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda de Cádiz.

El Ayuntamiento de Cádiz y la propia organización de SailGP han programado una serie de actividades con el objetivo de que la ciudadanía y todas las personas que visiten la ciudad durante estos días puedan disfrutar de eventos de carnaval, de gastronomía, actividades culturales y conciertos.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha detallado que el pistoletazo de salida va a tener lugar el martes a las 20,30 horas en el castillo de Santa Catalina.

Allí, y enmarcado en el Festival de Cine Documental Alcances, va a tener lugar la proyección de un episodio de la docuserie 'Racing on the edge' que narra los altibajos que han vivido los actuales campeones del mundo de SailGP, el Spain SailGP Team y su piloto Diego Botín en su camino de regreso al máximo nivel y a la plena forma física. El acceso será libre hasta completar el aforo.

Los integrantes del equipo español también van a tener un protagonismo especial el miércoles 1 de octubre en la plaza de San Juan de Dios cuando firmarán autógrafos a sus seguidores.

Las actividades culturales y lúdicas se van a centrar en el fin de semana. Así, el viernes se iniciará con actuaciones de flamenco en la plaza de la Catedral, y tendrán su continuidad el sábado con las actuaciones de carnaval de los principales premios de las distintas modalidades en las plazas del Falla, Mentidero y San Antonio.

En este emplazamiento actuarán también agrupaciones de la cantera, que se va a simultanear con una fiesta infantil, y habrá un mercado del arte con pintores en la Alameda Hermanas Carvia Bernal.

Por la noche del 4 de octubre tendrán lugar los conciertos de Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco, pertenecientes al Viento Fest en la explanada que hay junto a la Caleta y que lleva hasta el castillo de Santa Catalina; y el día 5 estará la animación Los Paseantes por el Paseo de Santa Bárbara y el Paseo Carlos III.

Una de las novedades este año va a ser la celebración de la feria 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia', que estará los días 4 y 5 de octubre en la plaza de España.

Además, durante esta semana también continuarán las actividades de la Cádiz Foiling Base en el Centro Náutico Elcano.

Del 29 de septiembre al 2 de octubre se realizará un Clínic específico de la clase GC32, el catamarán volador de diez metros apodado 'Gallito', en el que navegarán perfiles experimentados, dado el alto riesgo que supone volar a altas velocidades en una embarcación de esas características.

Por su parte, del 29 de septiembre al 3 de octubre se celebrarán los Foiling Days, en los que alumnado de todos los colegios participantes en el programa municipal de Vela Escolar, organizado por el Instituto Municipal de Deportes, disfrutarán de una jornada intensiva de foiling en diferentes categorías.

Como novedad en esta edición, tendrá lugar el 1 de octubre a las 16,00 horas una jornada bautizada 'Foiliability', en la que 15 deportistas con diversidad funcional disfrutarán de la navegación a foiling. Esta actividad busca consolidar el foiling como un deporte inclusivo y accesible en un entorno seguro y adaptado a las necesidades de cada deportista.

Además, hasta el 30 de septiembre se desarrollarán los Foiling Boat Testing, y hasta el 2 de octubre, los Bautismos de Foiling.

Por último, y ya integrándose en el Gran Premio de Cádiz, se realizarán navegaciones de exhibición los días 4 y 5 de octubre durante los momentos previos a cada jornada de carreras de SailGP, que se podrán ver desde el Paseo de Santa Bárbara. En estos 'fly bys' a lo largo del borde marítimo de la ciudad participará una muestra de la flota de Foiling Base Cádiz.

Las carreras con los F-50, en cuyas tripulaciones van deportistas del máximo nivel del mundo de la vela, se van a celebrar el sábado y el domingo de 15,30 horas a 17,00 horas.